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Operação “Faroeste”

Prometiam lucros garantidos e ficaram com mais de 34 mil euros: PJ detém dois jovens em Faro

18 jun, 2026 - 16:46 • Olímpia Mairos

Dois homens, de 23 anos, foram detidos em Faro por suspeitas de burla qualificada e branqueamento de capitais através de alegadas plataformas de investimento falsas. O prejuízo apurado ultrapassa os 34 mil euros e há, pelo menos, seis vítimas identificadas.

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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com o apoio da Diretoria do Sul, realizou esta quinta-feira a operação “Faroeste”, que culminou na detenção de dois suspeitos fortemente indiciados pela prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento.

Em comunicado, a PJ refere que a investigação permitiu apurar que, entre 2022 e 2025, os dois homens, ambos com 23 anos, terão utilizado redes sociais e plataformas de comunicação eletrónica para promover alegados investimentos financeiros e serviços de gestão de apostas desportivas, prometendo “elevados retornos financeiros e lucros garantidos”.

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Convencidas da credibilidade das propostas, as vítimas transferiam dinheiro para contas bancárias controladas pelos suspeitos, acabando por perder os montantes investidos.

Segundo a Polícia Judiciária, os valores recebidos eram posteriormente dissipados através de levantamentos em numerário e de sucessivas movimentações bancárias, num esquema destinado a dificultar o rastreamento dos fundos.

Até ao momento, foram identificadas seis vítimas, tendo sido apurado um prejuízo global superior a 34 mil euros. No entanto, os investigadores admitem a possibilidade de existirem outros lesados.

No âmbito da operação, foram realizadas duas buscas domiciliárias na cidade de Faro, das quais resultou a apreensão de equipamentos informáticos, telemóveis, documentação bancária, numerário superior a 19 mil euros e outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Durante uma das buscas, os inspetores encontraram ainda duas armas de fogo e dezenas de munições de vários calibres.

A PJ acrescenta que o proprietário das armas não possuía licença válida de uso e porte de arma, encontrando-se igualmente indiciado pelo crime de detenção de arma proibida.

Os detidos serão agora presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde serão avaliadas as medidas de coação a aplicar.

A investigação prossegue.

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