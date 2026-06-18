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- 18 jun, 2026
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Operação “Faroeste”
Prometiam lucros garantidos e ficaram com mais de 34 mil euros: PJ detém dois jovens em Faro
18 jun, 2026 - 16:46 • Olímpia Mairos
Dois homens, de 23 anos, foram detidos em Faro por suspeitas de burla qualificada e branqueamento de capitais através de alegadas plataformas de investimento falsas. O prejuízo apurado ultrapassa os 34 mil euros e há, pelo menos, seis vítimas identificadas.
A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com o apoio da Diretoria do Sul, realizou esta quinta-feira a operação “Faroeste”, que culminou na detenção de dois suspeitos fortemente indiciados pela prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento.
Em comunicado, a PJ refere que a investigação permitiu apurar que, entre 2022 e 2025, os dois homens, ambos com 23 anos, terão utilizado redes sociais e plataformas de comunicação eletrónica para promover alegados investimentos financeiros e serviços de gestão de apostas desportivas, prometendo “elevados retornos financeiros e lucros garantidos”.
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Convencidas da credibilidade das propostas, as vítimas transferiam dinheiro para contas bancárias controladas pelos suspeitos, acabando por perder os montantes investidos.
Segundo a Polícia Judiciária, os valores recebidos eram posteriormente dissipados através de levantamentos em numerário e de sucessivas movimentações bancárias, num esquema destinado a dificultar o rastreamento dos fundos.
Até ao momento, foram identificadas seis vítimas, tendo sido apurado um prejuízo global superior a 34 mil euros. No entanto, os investigadores admitem a possibilidade de existirem outros lesados.
No âmbito da operação, foram realizadas duas buscas domiciliárias na cidade de Faro, das quais resultou a apreensão de equipamentos informáticos, telemóveis, documentação bancária, numerário superior a 19 mil euros e outros elementos considerados relevantes para a investigação.
Durante uma das buscas, os inspetores encontraram ainda duas armas de fogo e dezenas de munições de vários calibres.
A PJ acrescenta que o proprietário das armas não possuía licença válida de uso e porte de arma, encontrando-se igualmente indiciado pelo crime de detenção de arma proibida.
Os detidos serão agora presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde serão avaliadas as medidas de coação a aplicar.
A investigação prossegue.
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