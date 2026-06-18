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Quercus quer chumbo do projeto de tangerinas reformulado em Alcácer do Sal
18 jun, 2026 - 15:52 • Lusa
Ambientalistas alertam para a extração anual de 1,74 milhões de metros cúbicos de água subterrânea e defendem uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável ao projeto de plantação intensiva de tangerinas em Alcácer do Sal.
A associação ambientalista Quercus defendeu esta quinta-feira o chumbo do projeto agroflorestal reformulado para a plantação intensiva de tangerinas em Alcácer do Sal, considerando-o "insustentável numa região já severamente afetada pelo stress hídrico".
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