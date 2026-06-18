Sabia que o discurso de ódio nem sempre é explícito? Novo manual explica como identificá-lo

No Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, assinalado esta quinta-feira, foi lançado em Portugal o “Discurso de Ódio: Manual de Apoio e Glossário”, uma ferramenta destinada a ajudar a sociedade civil a compreender, identificar e combater manifestações de ódio e discriminação cada vez mais presentes no espaço público e digital.

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A publicação integra o projeto APAV COOPERHATE – Abordagem de Cooperação Multidisciplinar para Prevenir e Combater os Crimes de Ódio e o Discurso de Ódio, financiado pela União Europeia e coordenado pela associação de apoio à vítima. O manual ficará disponível gratuitamente em formato digital através dos canais institucionais do projeto.

Desenvolvido por Rita Guerra, Raquel António e Paula Carvalho, o documento resulta da investigação realizada no âmbito do projeto europeu kNOwHATE, dedicado ao combate ao discurso de ódio online.

Segundo Rita Guerra, investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-Iscte) e coordenadora da elaboração do manual, “o objetivo é ajudar os cidadãos a compreender como se manifesta o discurso de ódio, o seu impacto nas vítimas e testemunhas, a partir de uma perspetiva interdisciplinar e contextualizada”.

A investigadora explica ainda que a publicação procura oferecer ferramentas práticas para reconhecer formas de discurso que nem sempre são evidentes.

“Além do glossário, os leitores poderão compreender o modo como este tipo de discurso se manifesta, sobretudo através de narrativas de desumanização, da construção de determinados grupos como ameaça e do recurso a formas de linguagem subtil e codificada”, afirma.

Disponível em português e inglês, o manual destaca os efeitos do discurso de ódio não apenas sobre as vítimas diretas, mas também sobre as testemunhas e sobre o funcionamento das sociedades democráticas. As autoras alertam que a normalização destas narrativas pode contribuir para a exclusão social, a dessensibilização da opinião pública e o enfraquecimento dos valores democráticos partilhados.

Entre os principais objetivos da obra está a criação de uma compreensão comum, sustentada em evidência científica, entre organizações da sociedade civil, entidades públicas e cidadãos. O projeto pretende ainda reforçar a coerência das ações de formação, sensibilização e prevenção, bem como promover uma maior cooperação entre os diferentes intervenientes envolvidos na luta contra o discurso de ódio.

Além das investigadoras do CIS-Iscte e da Universidade de Aveiro, a elaboração do manual contou também com a colaboração do SOS Racismo, da ILGA Portugal e da IPS_Innovative Prison Systems, entidades que contribuíram para a construção de uma abordagem multidisciplinar ao fenómeno do discurso de ódio.