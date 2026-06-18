Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sabia que o discurso de ódio nem sempre é explícito? Novo manual explica como identificá-lo

18 jun, 2026 - 11:20 • Olímpia Mairos

Novo guia digital, desenvolvido por investigadoras do Iscte e da Universidade de Aveiro no âmbito do projeto europeu COOPERHATE, pretende ajudar cidadãos, organizações e autoridades a identificar e enfrentar narrativas de ódio e discriminação.

A+ / A-

No Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, assinalado esta quinta-feira, foi lançado em Portugal o “Discurso de Ódio: Manual de Apoio e Glossário”, uma ferramenta destinada a ajudar a sociedade civil a compreender, identificar e combater manifestações de ódio e discriminação cada vez mais presentes no espaço público e digital.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A publicação integra o projeto APAV COOPERHATE – Abordagem de Cooperação Multidisciplinar para Prevenir e Combater os Crimes de Ódio e o Discurso de Ódio, financiado pela União Europeia e coordenado pela associação de apoio à vítima. O manual ficará disponível gratuitamente em formato digital através dos canais institucionais do projeto.

Desenvolvido por Rita Guerra, Raquel António e Paula Carvalho, o documento resulta da investigação realizada no âmbito do projeto europeu kNOwHATE, dedicado ao combate ao discurso de ódio online.

Segundo Rita Guerra, investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-Iscte) e coordenadora da elaboração do manual, “o objetivo é ajudar os cidadãos a compreender como se manifesta o discurso de ódio, o seu impacto nas vítimas e testemunhas, a partir de uma perspetiva interdisciplinar e contextualizada”.

A investigadora explica ainda que a publicação procura oferecer ferramentas práticas para reconhecer formas de discurso que nem sempre são evidentes.

“Além do glossário, os leitores poderão compreender o modo como este tipo de discurso se manifesta, sobretudo através de narrativas de desumanização, da construção de determinados grupos como ameaça e do recurso a formas de linguagem subtil e codificada”, afirma.

Disponível em português e inglês, o manual destaca os efeitos do discurso de ódio não apenas sobre as vítimas diretas, mas também sobre as testemunhas e sobre o funcionamento das sociedades democráticas. As autoras alertam que a normalização destas narrativas pode contribuir para a exclusão social, a dessensibilização da opinião pública e o enfraquecimento dos valores democráticos partilhados.

Entre os principais objetivos da obra está a criação de uma compreensão comum, sustentada em evidência científica, entre organizações da sociedade civil, entidades públicas e cidadãos. O projeto pretende ainda reforçar a coerência das ações de formação, sensibilização e prevenção, bem como promover uma maior cooperação entre os diferentes intervenientes envolvidos na luta contra o discurso de ódio.

Além das investigadoras do CIS-Iscte e da Universidade de Aveiro, a elaboração do manual contou também com a colaboração do SOS Racismo, da ILGA Portugal e da IPS_Innovative Prison Systems, entidades que contribuíram para a construção de uma abordagem multidisciplinar ao fenómeno do discurso de ódio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."