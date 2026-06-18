Seis incêndios numa só madrugada: PJ detém suspeito na Amadora

Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes suspeitas da prática de seis crimes de incêndio florestal ocorridos na madrugada de 12 de junho, no Parque das Artes e do Desporto, no concelho da Amadora.

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Em comunicado, a PJ revela que a detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, fora de flagrante delito, na sequência das investigações desenvolvidas após os incêndios que consumiram uma área de mato superior a 13 mil metros quadrados.

Segundo a polícia, o suspeito, de nacionalidade estrangeira, terá recorrido a “chama direta” para atear os fogos, colocando em risco viaturas e habitações localizadas nas imediações da zona afetada.

A Polícia Judiciária sublinha que os incêndios tiveram potencial para provocar consequências mais graves, mas destaca que “não se verificaram maiores danos e prejuízos uma vez que os fogos foram detetados precocemente e eficazmente combatidos pelos bombeiros”.

As chamas deflagraram em vários pontos do Parque das Artes e do Desporto, obrigando à intervenção rápida dos meios de socorro para evitar a propagação do fogo a áreas habitacionais e a veículos estacionados nas proximidades.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora.