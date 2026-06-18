Suspeitos de maus-tratos a idosos em Lousada ficam em prisão preventiva

Na sequência de uma investigação por maus-tratos a idosos, os militares verificaram que as residências, que não possuíam quaisquer licenciamentos para tratar de idosos, acolhiam 11 pessoas, nove mulheres e dois homens entre os 78 e os 95 anos, assinalou a GNR, em comunicado.

Na terça-feira, a GNR encerrou nove residências que funcionavam de forma ilegal como lares de idosos em Lousada e deteve estas sete pessoas.

Os detidos, seis mulheres e um homem, têm entre os 25 e 65 anos, sublinhou.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Penafiel, onde os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, determinou ainda que os suspeitos ficam proibidos de contactar com as vítimas e familiares destas e de exercerem funções de cuidadores, referiu.

As sete pessoas detidas na terça-feira por maus-tratos a idosos , na sequência do encerramento de nove residências que funcionavam como lares ilegais em Lousada , no distrito do Porto, ficaram esta quinta-feira em prisão preventiva , adiantou à Lusa fonte policial.

Estas habitações não reuniam as condições de salubridade, higiene e o número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes, apontou.

Durante a ação, os idosos foram encaminhados para locais de acolhimento identificados pela Segurança Social, acrescentou.

Esta ação, na qual estiveram envolvidos vários postos territoriais e núcleos de investigação criminal da GNR, contou ainda com o apoio da Segurança Social do Porto, do TIC de Penafiel, do Tribunal Judicial da Comarca de Porto Este e da Delegação de Saúde do Tâmega e Sousa.

Contactado pela Lusa, o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial do Porto, capitão Mendes dos Santos, revelou que a investigação começou após várias queixas, sem especificar se eram ou não de familiares.

A investigação ganhou maior gravidade devido às suspeitas de que quatro idosas terão morrido em consequência de desnutrição. De acordo com informações avançadas pelo Correio da Manhã, os inquéritos em curso abrangem alegados crimes de homicídio qualificado, estando as mortes sob investigação das autoridades judiciais.



O Jornal de Notícias (JN), na sua edição desta quinta-feira, refere que a investigação aos maus-tratos e mortes de idosos em lares ilegais de Lousada esteve parada um ano no Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa.

A resposta surgiu em comunicado, o Ministério Público (MP) esclarece que "enquanto esteve no DCIAP, nunca o inquérito esteve parado".

Foram realizadas buscas domiciliárias nas "dez habitações conhecidas à data", vários utentes foram inquiridos e "foram realizadas perícias digitais forenses a equipamentos informáticos (telemóveis, cartões SIM e cartões de memória) apreendidos, tendo sido criados 10 Anexos respeitantes à extração da informação relevante", entre outras diligências, indica o MP.