​Violência doméstica: Menina de Valpaços é a terceira criança morta este ano

Carla Ferreira, que gere a rede APAV HOPE, um serviço de proximidade adaptado para o atendimento a vítimas, familiares e pessoas amigas de vítimas de homicídio, tentado ou consumado, diz que, “por vezes, passa-se um ano inteiro sem haver mortes”.

Carla Ferreira, assessora técnica da direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), diz que estas situações, que classifica de “anti-natura” em que “a morte de uma criança é causada pela ação intencional de alguém, são relativamente residuais em Portugal”, isto apesar de os dados oficiais indicarem que “a violência doméstica contra crianças é bastante frequente” .

A menina de oito anos, encontrada morta na serra da Padrela , em Vila Pouca de Aguiar, será a terceira vítima de violência doméstica contra crianças este ano. Um número bastante acima do habitual.

Mulher de 48 anos não gostou da forma como o compa(...)

Mas, de acordo com dados da Comissão para a Cidadania, neste ano de 2026 “já havia registo de duas crianças mortas em contexto de violência doméstica. A que acresce agora esta situação de Vila Pouca de Aguiar, de acordo com aquilo que está a ser veiculado”, sublinha

Neste cenário, Carla Ferreira acredita que este ano vai ficar marcado por estas situações de violência doméstica contra crianças com desfecho trágico.

Atenção aos sinais de crianças e adultos

A responsável da APAV diz que, muitas vezes, a sociedade está na posse de dados que permitem evitar estes casos, basta estar atenta a sinais, por parte das crianças e das pessoas adultas de referência.

Nos menores, tudo o que são alterações do funcionamento normal devem merecer atenção. Podem ser, especifica, “alterações de comportamento, dificuldades na alimentação, perturbações no sono, etc”.

No caso dos adultos, Carla Ferreira diz que é preciso perceber se “são cuidadores, presentes, se estão envolvidos, ou se, pelo contrário, são distantes, agressivas no trato verbal com as crianças, se acreditam e valorizam a agressão física, por exemplo, a tal palmada como pedagógica”.

Tudo isto são sinais importantes para determinar se há risco para a criança. Carla Ferreira sublinha que é essencial “termos consciência que, enquanto sociedade, temos nas mãos, muitas vezes, o poder de parar situações ainda antes de elas chegarem a este grau de extremidade, de fatalidade e de letalidade”.