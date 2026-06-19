Acidentes já provocaram 227 mortos este ano, um aumento de 25%

O número de mortos nas estradas portuguesas aumentou cerca de 25% este ano em relação ao mesmo período de 2025, tendo os mais de 70 mil acidentes registados provocado 227 vítimas mortais, indicou esta sexta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Dados provisórios da ANSR indicam que entre 1 de janeiro e 18 de junho foram registados 70.117 acidentes rodoviários – uma média de 417 por dia –, que provocaram 227 mortos, 1.191 feridos graves e 19.128 feridos ligeiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em relação ao mesmo período do ano passado, ocorreram mais seis mil acidentes e registaram-se mais 46 vítimas mortais e mais 31 feridos graves, enquanto os feridos ligeiros foram menos 395.

Segundo a ANSR, Lisboa foi o distrito com mais vítimas mortais (32), seguido de Leiria, Santarém e Porto, com 22 cada um.

Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas mortais cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.

A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária - Visão Zero 2030, que tem como meta reduzir em 50% as mortes e feridos graves nas estradas portuguesas até 2030 e alcançar zero mortos e feridos graves até 2050, foi hoje colocada em consulta pública.