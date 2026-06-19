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Avião aterra de emergência no Porto após avaria nos "flaps"

19 jun, 2026 - 21:08 • Lusa

Avião da companhia Transavia aterrou no aeroporto Sá Carneiro, às 19h48, com mais de cinco dezenas de operacionais de prevenção no solo.

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Uma avião da companhia aérea Transavia aterrou esta sexta-feira no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, minutos depois de ter reportado problemas técnicos relacionados com os "flaps", revelou à Lusa fonte da PSP.

Os "flaps" são superfícies móveis localizadas na parte traseira das asas dos aviões que servem para aumentar a sustentação e o arrasto da aeronave a baixa velocidade, permitindo descolagens mais curtas e aterragens seguras.

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Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi feito pelas 19h24 e aterragem ocorreu pelas 19h48, com mais de cinco dezenas de operacionais já de prevenção, assinalava página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O avião fez a ligação entre Paris e o Porto, disse.

A mesma fonte revelou que a aterragem decorreu sem incidentes e que não houver ferimentos a bordo, afirmando desconhecer quantas pessoas seguiam a bordo da aeronave.

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  • 19 jun, 2026
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