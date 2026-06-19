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- 19 jun, 2026
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Cartoon no exame de Português. Ministério entende que “não viola princípio da equidade”
19 jun, 2026 - 11:46 • Cristina Nascimento
Em menos de 24 horas foi emitido o parecer do Conselho Científico do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação. O EduQA recomenda-se, ainda assim, que "os suportes utilizados na construção dos itens sejam objeto de procedimentos acrescidos de verificação prévia pelas equipas responsáveis pela elaboração das provas e exames finais".
O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação considera que o exercício do exame de Português do 12º ano semelhante a um caderno de apoio “não viola o princípio da equidade”.
Numa nota enviada às redações, o parecer do Conselho Científico do (EduQA) considera que "o acesso à resposta apresentada no livro de apoio da Leya não viola o princípio da equidade nem constitui um benefício" para os alunos que tenham utilizado o livro que tinha a pergunta idêntica.
O Conselho Científico entende que "a competência de produção escrita decorre de uma aprendizagem complexa desenvolvida ao longo de todo o percurso escolar do aluno, não sendo possível desenvolvê-la satisfatoriamente através da simples resolução de um item com um estímulo semelhante (ou mesmo idêntico)".
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Assim, reforça, considera que "não parece aceitável considerar que um aluno que tenha utilizado o referido livro de apoio para preparação para o exame tenha obtido alguma vantagem na resolução do item em causa, visto que teve de produzir obrigatoriamente um novo texto no âmbito do exame".
Apesar desta posição, o EduQa recomenda "que os suportes utilizados na construção dos itens sejam objeto de procedimentos acrescidos de verificação prévia pelas equipas responsáveis pela elaboração das provas e exames finais".
[notícia atualizada às 12h09]
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