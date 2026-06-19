Greve no SNS esta sexta-feira. Consultas e cirurgias podem ser remarcadas

Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão em greve esta sexta-feira o que pode levar a um dia complicado para quem tem uma consulta ou uma cirurgia marcada.

“Os serviços de internamentos e os serviços de urgência vão funcionar com os serviços mínimos. Os serviços que poderão vir a ser mais afetados são os blocos de cirurgia programada, as consultas, os exames de diagnóstico e terapêutica”, afirma a responsável pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFS), Elisabete Gonçalves, à Renascença.



O protesto foi convocado pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas com o fim de pressionar o Governo a avançar com negociações sobre carreiras profissionais "que se estão a arrastar no tempo", condições de trabalho e medidas de reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

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A não valorização das carreiras “seja pela não dignificação ou pela ausência de condições de trabalho” é uma das razões que Elisabete Gonçalves enumera para uma adesão significativa, com prováveis reflexos no atendimento aos utentes. “Os trabalhadores estão descontentes com a forma como têm vindo a ser tratados aos anos”, aponta.

“Os trabalhadores fazem horas suplementares, atrás de horas suplementares, porque não existe um número de trabalhadores suficiente. Não lhes são pagas todas essas horas suplementares, não têm condições de folga relativamente a esse tempo de trabalho suplementar, e os trabalhadores estão cansados de serem tratados desta maneira”, afirma Elisabete Gonçalves.

A responsável realçou também a importância de defender o Serviço Nacional de Saúde “porque sem trabalhadores nós não temos SNS, e para isso precisamos de trabalhadores motivados, valorizados e em número suficiente para o desempenho das suas atividades”, declarou.

Para acompanhar a evolução da adesão à greve, a FNSTFPS agendou várias iniciativas ao longo do dia. À meia-noite realizou uma conferência de imprensa junto ao Hospital de São José, em Lisboa, com a participação do coordenador da federação, Sebastião Santana, e de Elisabete Gonçalves, da Comissão Executiva da estrutura sindical, onde foram divulgados os primeiros indicadores da paralisação. Um novo balanço está previsto para as 11h00, também em Lisboa, incidindo sobre o funcionamento dos serviços durante o turno da manhã. Estão igualmente programadas conferências de imprensa no Hospital de São João, no Porto, às 8h30, e nos Hospitais da Universidade de Coimbra, às 9h00.





