Greve no SNS esta sexta-feira. Consultas e cirurgias podem ser remarcadas

“Os trabalhadores estão cansados de serem tratados desta maneira”: Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão em greve esta sexta-feira o que pode levar a um dia complicado para quem tem uma consulta ou uma cirurgia marcada.

O protesto foi convocado pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas.

“Os serviços de internamentos e os serviços de urgência vão funcionar com os serviços mínimos. Os serviços que poderão vir a ser mais afetados são os blocos de cirurgia programada, as consultas, os exames de diagnóstico e terapêutica”, afirma a responsável pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, Elisabete Gonçalves, à Renascença.

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A não valorização das carreiras “seja pela não dignificação ou pela ausência de condições de trabalho” são algumas das razões que Elisabete Gonçalves enumera para uma adesão significativa, com prováveis reflexos no atendimento aos utentes. “Os trabalhadores estão descontentes com a forma como têm vindo a ser tratados aos anos”, apontou.

“Os trabalhadores fazem horas suplementares, atrás de horas suplementares, porque não existe um número de trabalhadores suficiente. Não lhes são pagas todas essas horas suplementares, não têm condições de folga relativamente a esse tempo de trabalho suplementar, e os trabalhadores estão cansados de serem tratados desta maneira”.

A responsável realçou também a importância de defender o Serviço Nacional “porque sem trabalhadores nós não temos Serviço Nacional de Saúde, e para isso precisamos de trabalhadores motivados, valorizados e em número suficiente para o desempenho das suas atividades”, declarou.



