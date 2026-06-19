Incêndios: 23 concelhos de cinco distritos sob perigo máximo esta sexta-feira

O IPMA alerta ainda para um agravamento do risco durante o fim de semana , prevendo-se que mais regiões passem a apresentar níveis de perigo muito elevado e máximo.

Entre os municípios mais afetados encontram-se Miranda do Douro e Mogadouro, no distrito de Bragança, vários concelhos da Beira Baixa, como Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, bem como Tomar, Abrantes, Mação e Sardoal, no distrito de Santarém. Em Portalegre, destacam-se Gavião, Nisa, Marvão, Castelo de Vide e a capital de distrito. No Algarve, o alerta máximo abrange Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

Vinte e três concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta sexta-feira classificados com perigo máximo de incêndio rural , de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A classificação do risco de incêndio é calculada diariamente com base em fatores como a temperatura do ar, a humidade relativa, a intensidade do vento e a precipitação registada nas últimas 24 horas. A escala utilizada varia entre os níveis reduzido, moderado, elevado, muito elevado e máximo.

As previsões meteorológicas apontam para uma subida significativa das temperaturas nos próximos dias, podendo os termómetros atingir valores próximos dos 40 graus Celsius em algumas zonas do interior do continente. As temperaturas mínimas também deverão manter-se elevadas, ultrapassando os 20 graus em diversos locais.

Perante este cenário, o ministro da Administração Interna apelou à adoção de comportamentos responsáveis para evitar a ocorrência de incêndios. Luís Neves advertiu que o país poderá enfrentar condições meteorológicas particularmente adversas, com temperaturas muito elevadas, humidade reduzida e vento moderado a forte, fatores que favorecem a rápida propagação das chamas.

O governante pediu ainda que sejam evitadas atividades de risco, como a utilização de roçadoras de disco e de determinados equipamentos agrícolas, a realização de queimas e queimadas e o lançamento de fogo-de-artifício ou balões de mecha acesa, especialmente numa altura em que se aproximam as festividades de São João.

Sete distritos sob aviso amarelo devido ao calor no fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso amarelo para sábado e domingo, devido à previsão de temperaturas máximas elevadas e persistentes.

Os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estarão abrangidos pelo aviso entre as 9h00 de sábado e as 18h00 de domingo, período durante o qual são esperados valores elevados da temperatura máxima.

Para esta sexta-feira, a previsão aponta para céu geralmente pouco nublado ou limpo, embora com maior nebulosidade no litoral oeste durante a manhã. O vento deverá soprar fraco a moderado e é esperada uma ligeira descida das temperaturas mínimas nas regiões do interior.

Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 13 graus em Viana do Castelo e os 21 graus em Faro e Portalegre. Já as máximas poderão variar entre os 22 graus em Aveiro e os 37 graus em Évora.