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Exames nacionais

Já há correção do exame de Geografia. Veja aqui

19 jun, 2026 - 17:25 • Ana Kotowicz

A primeira fase dos exames nacionais já começou. Esta sexta-feira, foi dia de prova de Geografia do 11.º ano. Consulte aqui o enunciado do exame e os critérios de correção.

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Geografia A (719)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Este ano estão inscritos 166.339 alunos para fazer os exames nacionais durante a 1.ª fase, segundo dados estatísticos do Júri Nacional de Exames.

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A primeira fase dos exames nacionais decorre até 26 de junho e as notas serão conhecidas a 14 de julho. A segunda fase começa a 16 de julho e termina a 22.

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