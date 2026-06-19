- Noticiário das 19h
- 19 jun, 2026
-
Em Destaque
Exames nacionais
Já há correção do exame de Geografia. Veja aqui
19 jun, 2026 - 17:25 • Ana Kotowicz
A primeira fase dos exames nacionais já começou. Esta sexta-feira, foi dia de prova de Geografia do 11.º ano. Consulte aqui o enunciado do exame e os critérios de correção.
Geografia A (719)
Este ano estão inscritos 166.339 alunos para fazer os exames nacionais durante a 1.ª fase, segundo dados estatísticos do Júri Nacional de Exames.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A primeira fase dos exames nacionais decorre até 26 de junho e as notas serão conhecidas a 14 de julho. A segunda fase começa a 16 de julho e termina a 22.
- Noticiário das 19h
- 19 jun, 2026
-
Saiba Mais
Comentários