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Madrasta acusada de matar menina de 8 anos fica em prisão preventiva

19 jun, 2026 - 17:48 • Ricardo Vieira

A mulher, que confessou a morte da enteada, está indiciada por homicídio e por profanação de cadáver. Defesa vai tentar pedir uma perícia psiquiátrica.

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A madrasta acusada de matar a enteada de oito anos fica em prisão preventiva, decidiu esta sexta-feira o Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.

A arguida Eulália Silva, de 48 anos, será levada para o Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.

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A informação foi confirmada aos jornalistas pela advogada Mónica Teixeira, que vai tentar pedir uma “perícia psiquiátrica” para avaliar o estado da sua cliente.

"Ela colaborou. Desde que caiu nela, tentou colaborar, ajudar ao máximo na investigação e na recolha de toda a verdade material para o processo. Hoje, também falou, confessou muitos dos factos que estavam neste processo, mostrou muito arrependimento, não sabe porque é que o fez, não era essa a intenção dela”, declarou a advogada.

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"Tenho consciência e quero pagar pelo que fiz"

A defesa reconhece que se trata de um "crime horrível" e não vai recorrer da prisão preventiva. "Ela própria disse: 'tenho consciência e quero pagar pelo que fiz'", afirmou Mónica Teixeira.

A arguida terá dito em tribunal que ouviu vozes, mas a advogada afirma que é cedo para dizer se vai pedir inimputabilidade da sua cliente.

Fala também numa alegada situação de violência doméstica. "Há todo um inquérito pela frente, verificar o contexto familiar em que estava inserida. Há uma situação de violência doméstica sobre ela e o filho menor. Não há queixa, mas ela arrepende-se de não ter pedido ajuda mais cedo. Há alguns desabafos com a CPCJ, mas foi tarde demais”, afirmou Mónica Teixeira.

A advogado adianta que a suspeita "não sabe explicar" o crime e "diz que não era ela naquele momento". "Tem vindo a apresentar um quadro clínico bastante alterado, justificou com isso e o culminar foi aquele momento. Ela chorou copiosamente", sublinha.

A mulher, que confessou a morte da menina de oito anos, está indiciada por homicídio qualificado e por profanação de cadáver.

A suspeita saiu do tribunal acompanhada por militares da GNR e foi alvo de insultos e tentativas de agressão por parte de populares.

A criança foi encontrada morta na Serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar, depois de ter sido dada como desaparecida esta quarta-feira pelo pai.

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