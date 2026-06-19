​MP não avisou alvos de neonazis porque já "não havia situação de perigo"

A Procuradoria indica ainda que a investigação tomou conhecimento da lista "no decurso da muito extensa e morosa análise de 8 terabytes de prova digital, apreendida aos arguidos".

Nessa altura, sublinha a PGR, "os principais arguidos" pertencentes ao Movimento Armilar Lusitano já estavam em prisão preventiva.

Em resposta à Renascença , a Procuradoria-Geral da República (PGR) revela que, quando a investigação tomou posse da listagem, "não se verificava nenhuma situação de perigo em concreto para nenhuma das entidades".

O Ministério Público (MP) garante que só teve conhecimento da lista de nomes e entidades que o Movimento Armilar Lusitano (MAL), de extrema-direita, identificava como alvo quando o processo já estava numa fase adiantada e não havia perigo para os alvos do grupo neonazi.

A posição da PGR é conhecida horas depois de o primeiro-ministro ter lamentado não ter sido informado que estava na lista de pessoas visadas pelo MAL, que terá chegado a planear atacar a casa de Luís Montenegro em Lisboa.

Luís Montenegro disse, durante a conferência de imprensa que sucedeu ao Conselho Europeu, lamentar “profundamente que uma questão que coloca em causa a segurança de um cidadão, no caso o primeiro-ministro e a sua família, mas podia ser aplicável a qualquer português, não tivesse sido partilhado com os próprios”.



Nove elementos do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano, liderado por um chefe da PSP, estão indiciados por vários crimes relacionados com terrorismo, tráfico e mediação de armas, detenção de arma proibida, acesso ilegítimo e abuso de poder, anunciou na quinta-feira o Ministério Público.

Quatro suspeitos, incluindo um chefe da PSP, em comissão de serviço na Polícia Municipal, estão em prisão preventiva.

O grupo tinha uma lista de 120 personalidades e entidades relativamente aos quais catalogou ou recolheu informações.

Entre os nomes da lista estão o ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o antigo primeiro-ministro, António Costa, mas também figuras públicas como Ricardo Araújo Pereira, Nuno Markl, Mamadou Ba, Miguel Sousa Tavares, Dino D'Santiago, e organizações como a SOS Racismo, o Alto Comissariado para a Migração ou o Movimento Vida Justa.