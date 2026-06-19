- Noticiário das 12h
- 19 jun, 2026
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"Não varremos para debaixo do tapete": PSP reage ao alegado plano neonazi contra Montenegro
19 jun, 2026 - 11:26 • Olímpia Mairos , João Carlos Malta
O Diretor Nacional da PSP reagiu esta manhã em Lisboa aos novos desenvolvimentos do caso Movimento Esfera Armilar em que se ficou a saber que o grupo neonazi liderado por um chefe da Polícia mantinha uma lista de “indesejáveis” com mais de 120 nomes e discutiu ataques contra governantes, políticos, jornalistas e humoristas. Luís Carrilho considerou o caso "excecional"
"A grande diferença entre um país com uma polícia democrática e um país com uma polícia não-democrática é que estes casos, num país não-democrático ou numa polícia que não seja como a nossa com 159 anos, são, como se diz em gíria, varridos para debaixo do tapete. Nós não". Foi assim que o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), Luís Carrilho, garantiu esta sexta-feira total colaboração da força policial com a investigação ao Movimento Armilar Lusitano (MAL).
O grupo neonazi liderado por um chefe da PSP é acusado de vários crimes e que, segundo a acusação do Ministério Público, terá chegado a planear um ataque à residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro.
"De cada vez que há um caso, de cada vez que surge uma alegação de má conduta, nós reportamos, nós investigamos, se nos for dada do ponto de vista criminal essa delegação de competências, para que a confiança das pessoas, da população, na nossa instituição Polícia de Segurança Pública, continue a ser como é", assegurou Luís Carrilho, que garante que preferia "que este caso não tivesse acontecido".
Assumiu também que é um caso especialmente grave por envolver um PSP, uma vez que os "polícias têm mais responsabilidade, sem dúvida". "Temos um código muito rigoroso em termos dos nossos deveres, claro que sim, e gostaria que a alegação não tivesse acontecido", acrescenta.
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Em declarações esta sexta-feira aos jornalistas, Luís Carrilho salientou que se trata de um processo particularmente sensível e apelou ao respeito pelas regras do Estado de direito.
“São casos excecionais e, como disse, neste momento devemos deixar funcionar o sistema de justiça, num Estado de direito democrático, ao princípio da presunção da inocência”, afirmou o diretor nacional da PSP, defendendo que o caso deve ser tratado no âmbito das instituições judiciais competentes.
A PSP "é das instituições com um escrutínio mais forte""
O responsável reforçou ainda a disponibilidade da PSP para colaborar com todas as entidades envolvidas na investigação.
“Devemos colaborar com as entidades. A Polícia de Segurança Pública faz parte do sistema de justiça, do sistema de segurança e é composta por 20 mil homens e mulheres que dão o seu melhor todos os dias pela segurança da população”, sublinhou Luís Carrilho.
Justiça
Marcelo, Dino D'Santiago e Ricardo Araújo Pereira. Quem está na lista de alvos dos neonazis do MAL?
Nove pessoas estão acusadas de vários crimes e pla(...)
Já em relação à forma como casos destes podem ser evitados e a Polícia pode apertar os critérios de entrada, Luís Carrilho garante que "a Polícia de Segurança Pública é das instituições que, ao nível nacional e internacional, têm um escrutínio mais forte".
"É começar pela formação inicial.Temos formação muito concreta ao nível dos direitos humanos e temos também uma formação forte ao nível do uso da força, com a proporcionalidade, a legalidade, a adequação do uso da força, e isso é muito importante para nós", acrescentou.
Por isso, sublinha que "do ponto de vista da formação contínua, temos uma cadeia de comando e uma estrutura de comando, em termos de decisões, muito relevante".
O que diz a acusação aos elementos do MAL
A acusação do Ministério Público, conhecida na quinta-feira, refere que os nove elementos do Movimento Armilar Lusitano, onde estará um chefe da PSP, estão acusados de vários crimes e terão chegado a preparar um plano para atacar a casa de Luís Montenegro.
Segundo o processo, os arguidos mantinham ainda uma lista de pessoas e organizações sobre as quais terão “catalogado e/ou recolhido informações”, incluindo responsáveis políticos, figuras mediáticas e ativistas.
Entre os nomes referidos constam o antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ex-primeiro-ministro António Costa. A lista incluía também o humorista Ricardo Araújo Pereira, o locutor e humorista Nuno Markl, o ativista Mamadou Ba, o jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares e o músico Dino D'Santiago.
Entre as entidades visadas surgem ainda a SOS Racismo, o Alto Comissariado para as Migrações e o Movimento Vida Justa.
Perante a dimensão do caso, Luís Carrilho insistiu que o foco deve estar no trabalho das autoridades e dos tribunais, reiterando a necessidade de respeitar a presunção de inocência enquanto o processo segue os seus trâmites judiciais.
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