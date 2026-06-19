"Não varremos para debaixo do tapete": PSP reage ao alegado plano neonazi contra Montenegro

"A grande diferença entre um país com uma polícia democrática e um país com uma polícia não-democrática é que estes casos, num país não-democrático ou numa polícia que não seja como a nossa com 159 anos, são, como se diz em gíria, varridos para debaixo do tapete. Nós não". Foi assim que o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), Luís Carrilho, garantiu esta sexta-feira total colaboração da força policial com a investigação ao Movimento Armilar Lusitano (MAL).

O grupo neonazi liderado por um chefe da PSP é acusado de vários crimes e que, segundo a acusação do Ministério Público, terá chegado a planear um ataque à residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"De cada vez que há um caso, de cada vez que surge uma alegação de má conduta, nós reportamos, nós investigamos, se nos for dada do ponto de vista criminal essa delegação de competências, para que a confiança das pessoas, da população, na nossa instituição Polícia de Segurança Pública, continue a ser como é", assegurou Luís Carrilho, que garante que preferia "que este caso não tivesse acontecido".

Assumiu também que é um caso especialmente grave por envolver um PSP, uma vez que os "polícias têm mais responsabilidade, sem dúvida". "Temos um código muito rigoroso em termos dos nossos deveres, claro que sim, e gostaria que a alegação não tivesse acontecido", acrescenta.

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Em declarações esta sexta-feira aos jornalistas, Luís Carrilho salientou que se trata de um processo particularmente sensível e apelou ao respeito pelas regras do Estado de direito.

“São casos excecionais e, como disse, neste momento devemos deixar funcionar o sistema de justiça, num Estado de direito democrático, ao princípio da presunção da inocência”, afirmou o diretor nacional da PSP, defendendo que o caso deve ser tratado no âmbito das instituições judiciais competentes.

A PSP "é das instituições com um escrutínio mais forte""

O responsável reforçou ainda a disponibilidade da PSP para colaborar com todas as entidades envolvidas na investigação.

“Devemos colaborar com as entidades. A Polícia de Segurança Pública faz parte do sistema de justiça, do sistema de segurança e é composta por 20 mil homens e mulheres que dão o seu melhor todos os dias pela segurança da população”, sublinhou Luís Carrilho.