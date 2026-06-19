Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSP

Polícia que matou Odair Moniz continua suspenso de funções

19 jun, 2026 - 16:52 • Lusa

O diretor nacional da PSP disse hoje que continua suspenso o agente que matou Odair Moniz e condenado esta semana a pena suspensa, indicando que é preciso esperar pela processo disciplinar e que a sentença transite em julgado.

A+ / A-

O diretor nacional da PSP disse esta sexta-feira que continua suspenso o agente que matou Odair Moniz e condenado esta semana a pena suspensa, indicando que é preciso esperar pela processo disciplinar e que a sentença transite em julgado.

"É um caso que ainda não transitou em julgado, ainda admite recurso. Devemos esperar com grande tranquilidade o termo do processo e tudo faremos para continuar a colaborar com a justiça, disse aos jornalistas Luís Carrilho à margem do seminário "Segurança Rodoviária. Consciencialização Preventiva e o seu Impacto na Sinistralidade", organizado pela Polícia de Segurança Pública.

O agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura, Amadora, em outubro de 2024 foi esta semana condenado a três anos e seis meses de pena suspensa, com o tribunal a considerar que Odair Moniz não tinha consigo nenhuma faca.

"Ainda estamos na fase da justiça", diz MAI sobre o caso Odair Moniz

Administração Interna

"Ainda estamos na fase da justiça", diz MAI sobre o caso Odair Moniz

Luís Neves não manifestou qualquer opinião pela se(...)

O agente tinha como uma das medidas de coação a suspensão de funções e o tribunal remeteu para a PSP a decisão sobre se Bruno Pinto pode ou não voltar à Polícia.

O diretor da PSP avançou que está também a decorreu um processo disciplinar na Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) que ainda não está concluído.

"Relativamente ao nosso polícia, ser-lhe-á dada função compatível, mas, como disse, neste momento está suspenso. O processo disciplinar não está na Polícia de Segurança Pública e tem que respeitar a autonomia do Inspetor-Geral da Administração Interna nesse âmbito", precisou.

Luís Carrilho reiterou "grande solidariedade" com o agente Bruno Pinto, justificando que um polícia que passa por uma circunstância como aquela quer "dar o seu melhor".

Tanto o Ministério Público, como a defesa do agente da PSP, já anunciaram que vão recorrer da decisão do tribunal.

Numa resposta enviada à Lusa, a IGAI refere que o processo disciplinar está "pendente e aguarda-se o envio da decisão do processo-crime para análise".

Diretor nacional da PSP manifesta solidariedade ao agente que matou Odair Moniz

Justiça

Diretor nacional da PSP manifesta solidariedade ao agente que matou Odair Moniz

"É sempre de lamentar a perda de uma vida humana, (...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."