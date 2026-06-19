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Rede de tráfico de droga desmantelada no Alentejo. GNR faz 14 detenções e apreende armas e cocaína

19 jun, 2026 - 10:28 • Olímpia Mairos

Suspeitos atuavam nos concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo. Operação levou ao cumprimento de 26 buscas e à apreensão de droga, armas e dinheiro.

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O Comando Territorial de Beja da GNR deteve 14 pessoas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes que decorreu nos concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo. Entre os detidos estão 12 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 53 anos, suspeitos dos crimes de tráfico de droga, associação criminosa e posse de arma proibida.

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Segundo a Guarda Nacional Republicana, a operação resultou de uma investigação que decorria há cerca de seis meses e que permitiu identificar e desmantelar uma rede criminosa dedicada à venda e distribuição de droga naquela região do Baixo Alentejo.

"Os militares da Guarda identificaram e desmantelaram uma rede criminosa dedicada à venda e distribuição de produto estupefaciente, que operava na região de Aljustrel e Ferreira do Alentejo", refere a GNR em comunicado.

No decorrer da ação policial, foram cumpridos 13 mandados de detenção fora de flagrante delito e 26 mandados de busca, dos quais 16 domiciliários e 10 não domiciliários.

Da operação resultou a apreensão de 106 doses de cocaína, 10 doses de haxixe, 10 comprimidos de ecstasy, quatro veículos, duas armas de fogo, uma arma airsoft, três munições de diferentes calibres, um boxeur, dois punhais, duas facas táticas, seis balanças de precisão, 18 telemóveis, 2.385 euros em numerário e diverso material utilizado no acondicionamento de estupefacientes.

Os 14 detidos foram constituídos arguidos e deverão ser presentes esta sexta-feira, 19 de junho, no Tribunal Judicial de Ourique para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

A GNR revelou ainda que, no âmbito das diligências realizadas, foram constituídos arguidos mais três suspeitos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 25 anos.

A operação mobilizou um total de 162 militares da Guarda, contando com o apoio de várias valências da Unidade de Intervenção, nomeadamente do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), bem como de diversos destacamentos de intervenção e estruturas de investigação criminal de vários comandos territoriais do país.

A GNR sublinha que esta ação demonstra o compromisso da instituição no combate ao tráfico de estupefacientes e à criminalidade organizada. "A Guarda Nacional Republicana mantém o seu compromisso no combate ao tráfico de estupefacientes e à criminalidade organizada, contribuindo para a segurança e tranquilidade das populações", destaca a força de segurança.

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