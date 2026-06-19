Rico de incêndio: Proteção Civil eleva estado de prontidão

As temperaturas vão subir de forma significativa a partir deste sábado, podendo atingir os 40 graus em várias regiões do país , segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Perante este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou o estado de prontidão especial para nível 2 em todo o território continental – o segundo mais grave numa escala de quatro. A medida estará em vigor pelo menos até segunda-feira às 23h59, podendo ser ajustada “durante o fim de semana, caso exista essa necessidade”, explicou à Renascença a adjunta de operações do Comando Nacional, Daniela Fraga. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este nível de prontidão implica um reforço dos meios empenhados. “Vai haver um incremento de 25% nos meios no terreno para responder a situações de incêndio rural para além dos que estão previstos na fase Charlie, em vigor até ao final do mês”, sublinha a responsável.

No total, “o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, nesta fase, integra 2.265 equipas, com mais de 13 mil operacionais, cerca de três mil veículos e 78 meios aéreos”, detalha Daniela Fraga. O reforço agora anunciado abrange várias entidades. “Falamos de todos os agentes de proteção civil, desde os corpos de bombeiros à Força Especial de Proteção Civil, ao Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, às Forças Armadas e à GNR”, acrescenta. “Primeira prioridade será a zona afetada pela depressão Kristin"

As autoridades identificam como zonas mais vulneráveis as regiões afetadas pelas tempestades do inverno e o interior do país, além do Algarve. “A primeira prioridade será a zona afetada pela depressão Kristin, nomeadamente Coimbra e Leiria, mas também o interior e o Algarve são áreas de preocupação”, indica a responsável. O IPMA emitiu aviso amarelo de calor para todas as regiões do interior , nomeadamente, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora e Beja no sábado e no domingo, mas a meteorologista Patricia Gomes admite que os avisos possam “ser prolongados, pelo menos, até terça-feira e podem ser alargados a outros distritos do litoral”.