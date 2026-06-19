- Noticiário das 23h
- 19 jun, 2026
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Risco de incêndio: Proteção Civil eleva estado de prontidão
19 jun, 2026 - 22:37 • Anabela Góis
Pelo menos até ao final do dia de segunda-feira, está em vigor o Estado de Prontidão Especial de Nível 2, o que implica um acréscimo de 25% dos meios no terreno. A decisão da Autoridade Nacional de Proteção Civil surge na sequência das previsões de calor e será reavaliada durante o fim de semana.
As temperaturas vão subir de forma significativa a partir deste sábado, podendo atingir os 40 graus em várias regiões do país , segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Perante este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou o estado de prontidão especial para nível 2 em todo o território continental – o segundo mais grave numa escala de quatro.
A medida estará em vigor pelo menos até segunda-feira às 23h59, podendo ser ajustada “durante o fim de semana, caso exista essa necessidade”, explicou à Renascença a adjunta de operações do Comando Nacional, Daniela Fraga.
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Este nível de prontidão implica um reforço dos meios empenhados. “Vai haver um incremento de 25% nos meios no terreno para responder a situações de incêndio rural para além dos que estão previstos na fase Charlie, em vigor até ao final do mês”, sublinha a responsável.
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No total, “o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, nesta fase, integra 2.265 equipas, com mais de 13 mil operacionais, cerca de três mil veículos e 78 meios aéreos”, detalha Daniela Fraga.
O reforço agora anunciado abrange várias entidades. “Falamos de todos os agentes de proteção civil, desde os corpos de bombeiros à Força Especial de Proteção Civil, ao Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, às Forças Armadas e à GNR”, acrescenta.
“Primeira prioridade será a zona afetada pela depressão Kristin"
As autoridades identificam como zonas mais vulneráveis as regiões afetadas pelas tempestades do inverno e o interior do país, além do Algarve. “A primeira prioridade será a zona afetada pela depressão Kristin, nomeadamente Coimbra e Leiria, mas também o interior e o Algarve são áreas de preocupação”, indica a responsável.
O IPMA emitiu aviso amarelo de calor para todas as regiões do interior , nomeadamente, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora e Beja no sábado e no domingo, mas a meteorologista Patricia Gomes admite que os avisos possam “ser prolongados, pelo menos, até terça-feira e podem ser alargados a outros distritos do litoral”.
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Esperam-se também noites tropicais, com temperaturas acima de 20 graus, sendo que “de segunda para terça-feira esta situação vai registar-se em todos o país” detalha. Apesar disso, há possibilidade de aguaceiros e trovoadas no interior, embora sem risco de cheias rápidas.
Perante este cenário, a Proteção Civil deixa recomendações à população . “Garantir a hidratação adequada, assegurar permanência em locais frescos e ventilados e evitar a exposição solar nas horas de maior calor”, enumera Daniela Fraga, alertando também para a necessidade de proteger os grupos mais vulneráveis, crianças, idosos e doentes crónicos.
No plano da prevenção de incêndios, o apelo é claro: “Deve ser evitado o uso de fogo para confeção de alimentos em espaços rurais e a utilização de material incandescente no solo”, sublinha, acrescentando que, em caso de incêndio, deve ser dado o alerta imediato através do 112.
O estado de prontidão será reavaliado em função da evolução das condições meteorológicas.
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