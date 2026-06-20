Air Invictus pode gerar impacto económico de 100 milhões no Grande Porto

O Air Invictus arrancou no Grande Porto com uma ambição clara: transformar o regresso dos aviões ao Douro num motor económico para a região.

Nove anos depois da Red Bull Air Race, Porto, Gaia, Maia, Matosinhos e Espinho voltam a receber um grande evento aéreo, que junta corridas de aviões, acrobacias, demonstrações militares, aeromodelismo, música, espetáculos de drones e uma feira dedicada à indústria de defesa aérea, aeronáutica e espacial.

A organização aponta para números de grande escala. São esperadas mais de um milhão de pessoas nos cinco municípios e o retorno económico pode chegar aos 100 milhões de euros, segundo uma estimativa da Faculdade de Economia do Porto.

Luís Castro, da organização, sublinha, à Renascença, que o impacto não se mede apenas pelo número de visitantes. “A Faculdade de Economia do Porto estima que o retorno possa chegar aos 100 milhões de euros. É importante para nós referir que todos os nossos fornecedores são nacionais, por isso o dinheiro que é investido neste evento fica em Portugal, gera economia, gera empregos, gera impostos em Portugal”, afirma.

O responsável acredita que o Air Invictus vai atrair não só portugueses, mas também muitos visitantes estrangeiros, em particular de Espanha. "Nestas cinco cidades esperamos um milhão de pessoas. Muitos portugueses, mas muitos espanhóis e muitos internacionais, porque muitos vêm acompanhar este grande 'circo' da aviação, com pilotos estrangeiros, nomeadamente os das corridas e das acrobacias”, explica Luís Castro.

A dimensão do evento obrigou também à montagem de uma operação de segurança considerada “enorme” pela organização. Estão previstas limitações à circulação, cortes de trânsito e restrições à navegação marítima e aérea,“temos uma enorme operação de segurança com a PSP, GNR, Autoridade Nacional de Proteção Civil, autoridades marítimas, NAV e ANA. É preciso assegurar que as pessoas cheguem e voltem em segurança”, adianta Luís Castro.

A organização garante que foi preparado um plano de comunicação para informar a população sobre os condicionamentos, tanto em terra como no rio e no espaço aéreo,“há planos de corte e informação sobre aquilo que é necessário as pessoas assumirem como comportamentos e alternativas”, acrescenta, em entrevista à Renascença.

O Air Invictus marca assim o regresso dos grandes espetáculos de aviação ao Douro. Mas, para a organização, o objetivo vai além do espetáculo: é afirmar o Grande Porto como palco internacional de eventos aeronáuticos e deixar retorno económico concreto na região e no país.