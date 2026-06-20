Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 21 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espetáculo de drones do Air Invictus adiado "por questões técnicas"

20 jun, 2026 - 22:40 • Lusa

O espetáculo, previsto para as 22h30 com descolagem da Serra do Pilar, foi cancelado devido a problemas técnicos. A organização garante que o “show de drones” será realizado numa nova data a anunciar.

A+ / A-

O espetáculo de drones do Air Invictus, programado para a noite deste sábado no Porto e em Vila Nova de Gaia, foi adiado “por razões técnicas” e será reagendado, disse à Lusa fonte da organização.

Segundo a mesma fonte, “o espetáculo não se pode realizar por razões técnicas”.

“Estamos a avaliar a situação e o espetáculo será reagendado. Vai acontecer, estamos a ponderar quando”, garantiu a organização.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A programação do Air Invictus previa para as 22h30 um “show de drones”, com descolagem a partir da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia.

O festival aéreo Air Invictus arrancou na sexta-feira e, neste segundo dia, levou milhares de pessoas ao cais de Gaia e à Ribeira do Porto para assistir a demonstrações de voo e aos treinos dos sete pilotos que vão competir, no domingo, no AIR RACE SHOWCASE.

Além dos treinos, o público pode assistir à passagem de aeronaves militares históricas e visitar a Expo Eyes in the Sky, patente na Alfândega do Porto, que conta com a participação da Força Aérea Portuguesa (FAP), da Marinha Portuguesa, do Exército Português, entre outras entidades.

Para domingo, a programação inclui, além da competição aérea, o passeio de bicicleta “Pedala em Segurança”, com partida no Cais de Gaia, passagem pela Ponte D. Luís I e chegada junto ao Jardim do Passeio Alegre.

O encerramento da primeira edição do Air Invictus está marcado para as 20h00 de domingo, com a cerimónia de entrega de troféus aos vencedores do AIR RACE SHOWCASE, no Cais de Gaia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 21 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno