Espetáculo de drones do Air Invictus adiado "por questões técnicas"

O espetáculo de drones do Air Invictus, programado para a noite deste sábado no Porto e em Vila Nova de Gaia, foi adiado “por razões técnicas” e será reagendado, disse à Lusa fonte da organização.

Segundo a mesma fonte, “o espetáculo não se pode realizar por razões técnicas”.

“Estamos a avaliar a situação e o espetáculo será reagendado. Vai acontecer, estamos a ponderar quando”, garantiu a organização.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A programação do Air Invictus previa para as 22h30 um “show de drones”, com descolagem a partir da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia.

O festival aéreo Air Invictus arrancou na sexta-feira e, neste segundo dia, levou milhares de pessoas ao cais de Gaia e à Ribeira do Porto para assistir a demonstrações de voo e aos treinos dos sete pilotos que vão competir, no domingo, no AIR RACE SHOWCASE.

Além dos treinos, o público pode assistir à passagem de aeronaves militares históricas e visitar a Expo Eyes in the Sky, patente na Alfândega do Porto, que conta com a participação da Força Aérea Portuguesa (FAP), da Marinha Portuguesa, do Exército Português, entre outras entidades.

Para domingo, a programação inclui, além da competição aérea, o passeio de bicicleta “Pedala em Segurança”, com partida no Cais de Gaia, passagem pela Ponte D. Luís I e chegada junto ao Jardim do Passeio Alegre.

O encerramento da primeira edição do Air Invictus está marcado para as 20h00 de domingo, com a cerimónia de entrega de troféus aos vencedores do AIR RACE SHOWCASE, no Cais de Gaia.