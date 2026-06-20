- Noticiário das 9h
- 20 jun, 2026
-
Governo quer limitar a 70km/h a circulação fora das localidades
20 jun, 2026 - 09:13 • Maria João Costa , Daniela Espírito Santo
A "Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária - Visão Zero 2030" foi colocada em consulta pública e tem como meta reduzir em 50% as mortes e feridos graves nas estradas portuguesas até 2030 e alcançar zero mortos e feridos graves até 2050.
O Governo quer limitar a 70 quilómetros por hora a circulação fora das localidades. A notícia é avançada, este sábado, pelo Jornal de Notícias.
De acordo com o jornal, o documento da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que entrou em consulta pública defende que, nas estradas com dois sentidos e sem separador, haja uma redução de 90 para 70 quilómetro por hora na velocidade permitida. Segundo o mesmo artigo, os locais onde coexistem veículos motorizados e peões também podem sofrer alterações na velocidade, com a máxima a fixar-se nos 30km/h.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A notícia surge um dia depois de serem conhecidos os mais recentes dados sobre a sinistralidade rodoviária em Portugal. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, nos primeiros seis meses do ano o número de mortos nas estradas aumentou 25 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Os mais de 70 mil acidentes já registados em 2026 provocaram 227 mortos e 1191 feridos graves, causando ainda mais de 19 mil feridos ligeiros.
Entre 1 de janeiro e 18 de junho Portugal registou uma média de 417 acidentes por dia. Em relação ao mesmo período de 2025, ocorreram mais cerca de seis mil acidentes que causaram mais 46 vítimas mortais e mais 31 feridos graves. Lisboa foi o distrito com mais vítimas mortais, contabilizando 32 óbitos em acidentes rodoviários. Seguiram-se Leiria, Santarém e Porto, todos a registar 22 mortos fruto de sinistros.
A "Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária - Visão Zero 2030" foi colocada em consulta pública esta sexta-feira e tem como meta reduzir em 50% as mortes e feridos graves nas estradas portuguesas até 2030 e alcançar zero mortos e feridos graves até 2050.
- Noticiário das 9h
- 20 jun, 2026
-
- Acidentes já provocaram 227 mortos este ano, um aumento de 25%
- 11 mortos e quase 24 mil infrações marcam semana trágica nas estradas portuguesas
- Mais de 60 menores morrem todos os anos em Portugal em acidentes
- Cerca de duas mil crianças foram vítimas de acidentes rodoviários em 2025
- Subida de 9% em 2025. Há cada vez mais acidentes com carros sem seguro
- Acidentes já provocaram 227 mortos este ano, um aumento de 25%
- 11 mortos e quase 24 mil infrações marcam semana trágica nas estradas portuguesas
- Mais de 60 menores morrem todos os anos em Portugal em acidentes
- Cerca de duas mil crianças foram vítimas de acidentes rodoviários em 2025
- Subida de 9% em 2025. Há cada vez mais acidentes com carros sem seguro