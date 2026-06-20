Governo quer limitar a 70km/h a circulação fora das localidades

O Governo quer limitar a 70 quilómetros por hora a circulação fora das localidades. A notícia é avançada, este sábado, pelo Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal, o documento da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que entrou em consulta pública defende que, nas estradas com dois sentidos e sem separador, haja uma redução de 90 para 70 quilómetro por hora na velocidade permitida. Segundo o mesmo artigo, os locais onde coexistem veículos motorizados e peões também podem sofrer alterações na velocidade, com a máxima a fixar-se nos 30km/h.

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A notícia surge um dia depois de serem conhecidos os mais recentes dados sobre a sinistralidade rodoviária em Portugal. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, nos primeiros seis meses do ano o número de mortos nas estradas aumentou 25 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Os mais de 70 mil acidentes já registados em 2026 provocaram 227 mortos e 1191 feridos graves, causando ainda mais de 19 mil feridos ligeiros.

Entre 1 de janeiro e 18 de junho Portugal registou uma média de 417 acidentes por dia. Em relação ao mesmo período de 2025, ocorreram mais cerca de seis mil acidentes que causaram mais 46 vítimas mortais e mais 31 feridos graves. Lisboa foi o distrito com mais vítimas mortais, contabilizando 32 óbitos em acidentes rodoviários. Seguiram-se Leiria, Santarém e Porto, todos a registar 22 mortos fruto de sinistros.

A "Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária - Visão Zero 2030" foi colocada em consulta pública esta sexta-feira e tem como meta reduzir em 50% as mortes e feridos graves nas estradas portuguesas até 2030 e alcançar zero mortos e feridos graves até 2050.