Homem desaparecido na barragem de Pego do Altar encontrado sem vida em Alcácer do Sal

O homem que estava desaparecido desde a tarde deste sábado na barragem de Pego do Altar, na freguesia de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, foi encontrado sem vida pelos bombeiros durante as operações de busca, confirmou a Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o corpo foi localizado na água e posteriormente transportado para a margem da albufeira pelos operacionais envolvidos no resgate.

A vítima, um cidadão brasileiro de 40 anos, desapareceu depois de ter entrado na água para nadar numa zona da barragem situada junto ao rio Mourinho. O alerta foi dado pouco depois das 15h00 por uma pessoa que se encontrava no local e que deixou de o avistar após um mergulho.

As buscas foram desencadeadas de imediato, envolvendo meios terrestres e aquáticos. O corpo acabou por ser localizado às 16h46 por elementos dos Bombeiros de Grândola que efetuavam patrulhamento numa embarcação.

Após a recuperação do cadáver, as autoridades iniciaram os procedimentos legais habituais, incluindo a verificação do óbito pelo delegado de Saúde e a intervenção do Ministério Público para autorizar a remoção do corpo.

A operação mobilizou 20 operacionais, apoiados por nove veículos e duas embarcações, contando com a participação dos bombeiros de Grândola, Torrão e Alcácer do Sal, além da GNR, INEM e Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcácer do Sal.