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Prémio de Jornalismo “Os Direitos da Criança em Notícia”
Jornalistas da Renascença premiados com trabalhos sobre os direitos da criança
20 jun, 2026 - 15:25 • Redação
A entrega dos galardões decorreu esta sexta-feira, no Teatro da Trindade, em Lisboa.
Dois trabalhos publicados pela Renascença em 2025 foram galardoados na 12ª edição do Prémio de Jornalismo “Os Direitos da Criança em Notícia”, promovido pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens e organizado anualmente pela Comissão Nacional para os Direitos das Crianças e Jovens, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores.
A reportagem “Quando eu mais precisava que cuidassem de mim, fui eu quem teve de cuidar. cuidar. Ninguém sabe quantos menores tomam conta de familiares”, da jornalista Beatriz Lopes, com sonorização de Diogo Casinha, recebeu o 1.º Prémio na Categoria de Rádio.
Em comunicado, o júri destacou a “denúncia” de uma condição que “a maior parte de nós ignora”, sublinhando que “quando a criança se torna cuidadora de um dos pais se perde uma infância”.
Reportagem da Renascença "Nos Bastidores do TikTok" recebe menção honrosa
Prémios "Os Direitos da Criança em Notícia" foram (...)
Na mesma categoria, André Rodrigues recebeu uma Menção Honrosa com a reportagem “Gabi não se pode mover, mas sonha em ir à Argentina. Vive na única casa com cuidados paliativos para crianças”.
Para o júri, o trabalho tem o mérito de falar sobre “a doença e a morte na infância, tema a que fugimos sempre”, dando “voz às crianças, aos seus pais e aos Técnicos”.
A entrega dos prémios decorreu esta sexta-feira, no Teatro da Trindade, em Lisboa.
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