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Air Invictus
Mais de 3 mil drones pintam céu de Matosinhos e batem recorde do Guinness
20 jun, 2026 - 11:41 • Daniela Espírito Santo Paulo Aragão (fotografia)
Espetáculo de drones desta sexta-feira à noite foi considerado pelo livro de recordes como o maior já realizado em solo europeu. Veja as imagens.
O Air Invictus arrancou, oficialmente, esta sexta-feira e conseguiu, na primeira noite, um dos objetivos anunciados pela organização: pelos céus de Matosinhos voaram, ontem, 3097 drones em simultâneo, numa exibição que bateu um recorde europeu e foi, logo ali, confirmada pelo Guinness.
O espetáculo, com pouco mais de dez minutos, desenhou no espaço por cima da praia de Matosinhos figuras alusivas à temática do espaço. "Eyes in the Sky" era, afinal de contas, o nome da apresentação. Ao som de músicas sobre o mesmo tema, de artistas como David Bowie, os milhares de drones foram formando imagens de astronautas, planetas, estrelas e galáxias, para depois retratarem paisagens icónicas das cidades por onde vai passar, este fim de semana, o Air Invictus.
De seguida, um vislumbre do que se espera nas margens do Douro este sábado e domingo: com os drones, simulou-se uma imagem de um avião a sobrevoar as baias de competição que quem viu o RedBull Air Race certamente se recorda. Pelo caminho, houve ainda tempo para escrever (longos) textos inspiradores a enaltecer a organização (e patrocinadores) e até a inevitável bandeira nacional, que valeu aplausos dos milhares presentes no areal e marginal.
No fim, algo insólito: o grupo de drones escrevinhou no ar o slogan da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a pedir a todos para seguirem para casa com muito cuidado na estrada. Aceitamos e arrepiamos caminho.
Air Invictus
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O Air Invictus decorre entre sexta-feira e domingo no Porto, Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos e a organização estima que os diferentes eventos que compõem o certame vão atrair um milhão de visitantes e gerar mais de cem milhões de euros em retorno económico.
"De acordo com projeções apresentadas pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o impacto económico associado ao evento poderá ultrapassar os 100 milhões de euros, refletindo-se em setores como a hotelaria, restauração, comércio, transportes e serviços", indicam os promotores, numa resposta citada pela agência Lusa.
Se tal se concretizar, a ideia pode ter continuidade. "A avaliação desta primeira edição será naturalmente determinante para definir os próximos passos, mas o interesse já manifestado por várias entidades e países reforça a convicção de que o projeto tem potencial de crescimento e internacionalização", aponta a organização, na mesma missiva.
Para além de espetáculos de drones, o evento conta com corridas de aviões e acrobacias aéreas, bem como desfiles de modelos civis e militares, com iniciativas a decorrerem entre o aeródromo da Maia, a Alfândega do Porto e, claro está, os céus da Ribeira.
O Air Invictus acontece nove anos depois da última competição da Red Bull Air Race ter passado pelas margens de Porto e Gaia.
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