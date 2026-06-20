Mais de 3 mil drones pintam céu de Matosinhos e batem recorde do Guinness

O Air Invictus arrancou, oficialmente, esta sexta-feira e conseguiu, na primeira noite, um dos objetivos anunciados pela organização: pelos céus de Matosinhos voaram, ontem, 3097 drones em simultâneo, numa exibição que bateu um recorde europeu e foi, logo ali, confirmada pelo Guinness. O espetáculo, com pouco mais de dez minutos, desenhou no espaço por cima da praia de Matosinhos figuras alusivas à temática do espaço. "Eyes in the Sky" era, afinal de contas, o nome da apresentação. Ao som de músicas sobre o mesmo tema, de artistas como David Bowie, os milhares de drones foram formando imagens de astronautas, planetas, estrelas e galáxias, para depois retratarem paisagens icónicas das cidades por onde vai passar, este fim de semana, o Air Invictus.

De seguida, um vislumbre do que se espera nas margens do Douro este sábado e domingo: com os drones, simulou-se uma imagem de um avião a sobrevoar as baias de competição que quem viu o RedBull Air Race certamente se recorda. Pelo caminho, houve ainda tempo para escrever (longos) textos inspiradores a enaltecer a organização (e patrocinadores) e até a inevitável bandeira nacional, que valeu aplausos dos milhares presentes no areal e marginal.

No fim, algo insólito: o grupo de drones escrevinhou no ar o slogan da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a pedir a todos para seguirem para casa com muito cuidado na estrada. Aceitamos e arrepiamos caminho.

O Air Invictus decorre entre sexta-feira e domingo no Porto, Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos e a organização estima que os diferentes eventos que compõem o certame vão atrair um milhão de visitantes e gerar mais de cem milhões de euros em retorno económico. "De acordo com projeções apresentadas pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o impacto económico associado ao evento poderá ultrapassar os 100 milhões de euros, refletindo-se em setores como a hotelaria, restauração, comércio, transportes e serviços", indicam os promotores, numa resposta citada pela agência Lusa.