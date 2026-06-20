Poeiras do Norte de África afetam Portugal no domingo. Veja as recomendações da DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta para uma situação de fraca qualidade do ar em Portugal Continental este domingo, 21 de junho, devido à passagem de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África que transporta poeiras em suspensão.

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Segundo a autoridade de saúde, o fenómeno deverá afetar todo o território continental, incluindo a faixa litoral, embora com maior intensidade nas regiões do interior. A previsão aponta para um aumento das concentrações de partículas inaláveis (PM10), um poluente que pode ter efeitos negativos na saúde humana.

A DGS sublinha que “este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos”.

Face a esta previsão, a autoridade recomenda que a população em geral evite esforços físicos prolongados e limite a atividade ao ar livre enquanto persistir a presença de poeiras na atmosfera. É também aconselhado evitar a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Os cuidados devem ser reforçados entre os grupos mais vulneráveis. A DGS recomenda que crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias crónicas, nomeadamente asma, e doentes cardiovasculares permaneçam, sempre que possível, no interior dos edifícios e com as janelas fechadas.

A entidade recorda ainda que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e seguir as orientações dos profissionais de saúde.

Em caso de agravamento de sintomas, a recomendação é contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

A informação atualizada sobre a qualidade do ar e os valores registados pelas estações de monitorização pode ser consultada através da plataforma QualAr e dos serviços disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente.

A chegada destas poeiras do Norte de África é um fenómeno relativamente frequente em Portugal, sobretudo durante os meses mais quentes, podendo provocar uma diminuição da qualidade do ar e afetar particularmente as pessoas mais sensíveis.