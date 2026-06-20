Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pedem audiência a Seguro para "travar reformas"

20 jun, 2026 - 10:58 • Lusa

O sindicato liderado por Rui Lázaro exige a suspensão imediata das medidas que estão a comprometer o funcionamento da emergência médica por parte do Governo, considerando que os profissionais "não podem continuar a ser transformados em argumento político para esconder falhas de gestão".

A+ / A-

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) pediu este sábado uma audiência ao Presidente da República para que António José Seguro intervenha no sentido de travar reformas que estão a decorrer na resposta de emergência em Portugal.

Em comunicado divulgado este sábado, o STEPH refere que "volta a solicitar" audiência ao Presidente da República, "para que, no exercício das suas competências e influência institucional, intervenha no sentido de travar reformas que estão a enfraquecer diariamente a resposta de emergência em Portugal".

O sindicato liderado por Rui Lázaro exige a suspensão imediata das medidas que estão a comprometer o funcionamento da emergência médica por parte do Governo, considerando que os profissionais "não podem continuar a ser transformados em argumento político para esconder falhas de gestão".

"A prioridade tem de voltar a ser garantir uma resposta segura, eficaz e atempada aos cidadãos", pode ler-se na nota.

O comunicado surge após recentes declarações da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ao canal de televisão Now, que justificou a demora de 58 minutos no atendimento telefónico do INEM aos Bombeiros de Arruda dos Vinhos afirmando que o atraso ocorreu porque os operacionais utilizaram um "número interno" e não a linha comum.

O caso envolveu um homem com uma fratura numa perna, que acabou por ser transportado para o hospital depois de o comandante dos Bombeiros de Arruda dos Vinhos decidir avançar com a vítima "face à falta de resposta da emergência médica".

Para o STEPH, as declarações da ministra da Saúde, acusando as equipas de emergência médica de utilizarem números errados para contactar os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), "são graves, injustas e revelam um preocupante desconhecimento do funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica".

"As equipas de emergência médica utilizam exclusivamente os contactos definidos e disponibilizados pelo próprio INEM. Tentar transferir para os profissionais a responsabilidade por falhas operacionais do sistema constitui uma narrativa inaceitável e desrespeitadora para quem assegura diariamente a resposta em situações críticas", acusa o sindicato.

De acordo com o STEPH, o "colapso das linhas de atendimento destinadas às equipas não é um episódio isolado nem inesperado", acrescentando que se trata de uma "consequência direta" das alterações promovidas pelo atual Conselho Diretivo do INEM, com responsabilidade política do Ministério da Saúde.

"Enquanto se procuram culpados entre os profissionais, os cidadãos continuam a assistir à degradação da capacidade de resposta da emergência médica, com atrasos, constrangimentos operacionais e riscos acrescidos para quem necessita de cuidados de emergência", denuncia o sindicato.

Para o STEPH "não é admissível que a tutela continue a ignorar problemas identificados no terreno ou procure encontrar explicações que não correspondem à realidade operacional", depois de "sucessivos relatórios, alertas e denuncias sobre o funcionamento do INEM", todos do conhecimento do Ministério da Saúde.

Dezenas de técnicos de emergência pré-hospitalar concentraram-se no final de maio frente à Assembleia da República para apelar aos deputados que chamem ao parlamento a nova lei orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que dizem agravar os serviços de emergência prestados à população.

A nova lei orgânica do INEM foi aprovada no início do mês de maio em Conselho de Ministros, com alterações "feitas às escondidas dos trabalhadores e dos próprios deputados da Assembleia da República", disse à Lusa na altura Rui Lázaro.

Segundo o sindicalista, o novo diploma irá reduzir "a qualidade e quantidade da capacidade de resposta do INEM", já que prevê que haverá menos ambulâncias no terreno e menor capacidade de transporte de doentes e da formação prestada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno