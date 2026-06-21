Calor extremo marca início do verão. Ordem dos Engenheiros deixa recomendações para proteger as habitações

O verão começa este domingo sob temperaturas muito elevadas e com grande parte do país em alerta devido ao calor extremo. Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real vão estar sob aviso laranja até terça-feira, numa altura em que as previsões apontam para temperaturas superiores a 45 graus em algumas zonas do interior. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Além destes três distritos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou outros 14 distritos sob aviso amarelo devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Perante o agravamento das condições meteorológicas, a Ordem dos Engenheiros alerta para a importância de adotar medidas que permitam manter as habitações frescas e proteger a qualidade do ar no interior das casas. Em declarações à Renascença, o vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, Jorge Liça, recomenda que as pessoas evitem a entrada de calor durante as horas mais quentes do dia. “As medidas principais devem ser tomadas pelas próprias pessoas, nas suas habitações, que é fechar os estores nas horas de maior calor e ventilar as casas, abrindo as janelas durante o início da manhã ou ao fim da tarde, para que possa arrefecer a casa”, explica.