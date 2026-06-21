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Calor extremo marca início do verão. Ordem dos Engenheiros deixa recomendações para proteger as habitações
21 jun, 2026 - 08:30 • Olímpia Mairos , com André Rodrigues
Ordem dos Engenheiros recomenda fechar os estores nas horas de maior calor, ventilar as habitações nos períodos mais frescos do dia e utilizar corretamente o ar condicionado para enfrentar a onda de calor.
O verão começa este domingo sob temperaturas muito elevadas e com grande parte do país em alerta devido ao calor extremo. Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real vão estar sob aviso laranja até terça-feira, numa altura em que as previsões apontam para temperaturas superiores a 45 graus em algumas zonas do interior.
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Além destes três distritos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou outros 14 distritos sob aviso amarelo devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.
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Perante o agravamento das condições meteorológicas, a Ordem dos Engenheiros alerta para a importância de adotar medidas que permitam manter as habitações frescas e proteger a qualidade do ar no interior das casas.
Em declarações à Renascença, o vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, Jorge Liça, recomenda que as pessoas evitem a entrada de calor durante as horas mais quentes do dia.
“As medidas principais devem ser tomadas pelas próprias pessoas, nas suas habitações, que é fechar os estores nas horas de maior calor e ventilar as casas, abrindo as janelas durante o início da manhã ou ao fim da tarde, para que possa arrefecer a casa”, explica.
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O responsável aconselha também uma utilização adequada dos sistemas de climatização, sobretudo durante os períodos em que as temperaturas se mantêm elevadas durante vários dias consecutivos.
“Quem tem ar condicionado, durante a semana, se não estiver ninguém em casa, pode mantê-lo a funcionar de forma a conservar a casa com uma temperatura controlada. Devemos regulá-lo para cerca de 25 ou 26 graus. Ao fim de semana, se houver maior ocupação da habitação, pode baixar-se um pouco mais a temperatura”, refere.
Jorge Liça sublinha ainda que a eficiência do ar condicionado depende do isolamento da habitação e da manutenção de portas e janelas fechadas durante o seu funcionamento.
“Quando o ar condicionado está ligado, deve evitar-se a abertura das janelas”, alerta.
As autoridades recomendam igualmente uma hidratação frequente, evitar a exposição solar nas horas de maior calor e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas, os grupos mais vulneráveis aos efeitos das temperaturas extremas.
Com o verão a arrancar sob uma das primeiras grandes ondas de calor do ano, os próximos dias deverão ficar marcados por condições meteorológicas particularmente exigentes em grande parte do território continental.
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