Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Calor extremo marca início do verão. Ordem dos Engenheiros deixa recomendações para proteger as habitações

21 jun, 2026 - 08:30 • Olímpia Mairos , com André Rodrigues

Ordem dos Engenheiros recomenda fechar os estores nas horas de maior calor, ventilar as habitações nos períodos mais frescos do dia e utilizar corretamente o ar condicionado para enfrentar a onda de calor.

A+ / A-

O verão começa este domingo sob temperaturas muito elevadas e com grande parte do país em alerta devido ao calor extremo. Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real vão estar sob aviso laranja até terça-feira, numa altura em que as previsões apontam para temperaturas superiores a 45 graus em algumas zonas do interior.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Além destes três distritos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou outros 14 distritos sob aviso amarelo devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Poeiras do Norte de África afetam Portugal no domingo. Veja as recomendações da DGS

Poeiras do Norte de África afetam Portugal no domingo. Veja as recomendações da DGS

Massa de ar proveniente do Norte de África deverá (...)

Perante o agravamento das condições meteorológicas, a Ordem dos Engenheiros alerta para a importância de adotar medidas que permitam manter as habitações frescas e proteger a qualidade do ar no interior das casas.

Em declarações à Renascença, o vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, Jorge Liça, recomenda que as pessoas evitem a entrada de calor durante as horas mais quentes do dia.

“As medidas principais devem ser tomadas pelas próprias pessoas, nas suas habitações, que é fechar os estores nas horas de maior calor e ventilar as casas, abrindo as janelas durante o início da manhã ou ao fim da tarde, para que possa arrefecer a casa”, explica.

Onda de calor extrema coloca Europa em alerta e leva França a restringir consumo de álcool

Onda de calor extrema coloca Europa em alerta e leva França a restringir consumo de álcool

Temperaturas próximas dos 40 graus afetam vários p(...)

O responsável aconselha também uma utilização adequada dos sistemas de climatização, sobretudo durante os períodos em que as temperaturas se mantêm elevadas durante vários dias consecutivos.

“Quem tem ar condicionado, durante a semana, se não estiver ninguém em casa, pode mantê-lo a funcionar de forma a conservar a casa com uma temperatura controlada. Devemos regulá-lo para cerca de 25 ou 26 graus. Ao fim de semana, se houver maior ocupação da habitação, pode baixar-se um pouco mais a temperatura”, refere.

Jorge Liça sublinha ainda que a eficiência do ar condicionado depende do isolamento da habitação e da manutenção de portas e janelas fechadas durante o seu funcionamento.

“Quando o ar condicionado está ligado, deve evitar-se a abertura das janelas”, alerta.

As autoridades recomendam igualmente uma hidratação frequente, evitar a exposição solar nas horas de maior calor e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas, os grupos mais vulneráveis aos efeitos das temperaturas extremas.

Com o verão a arrancar sob uma das primeiras grandes ondas de calor do ano, os próximos dias deverão ficar marcados por condições meteorológicas particularmente exigentes em grande parte do território continental.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno