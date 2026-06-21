Com o país debaixo de calor, Sintra reforça meios nas praias

A Câmara Municipal de Sintra colocou no terreno mais meios de apoio às praias, numa altura em que o calor intenso leva milhares de pessoas a procurar o litoral.

O reforço faz parte da nova operação “Praia Segura”, um programa de prevenção e socorro que inclui 16 nadadores-salvadores, veículos de apoio e novos equipamentos de salvamento.

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O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, explica à Renascença que a decisão foi tomada depois da análise dos relatórios sobre a ocupação das praias sintrenses. “Desde novembro de 2025, quando entrámos para a Câmara, pedimos vários relatórios sobre as taxas de ocupação das nossas praias. Esses dados revelavam a necessidade de reforçar os meios, tendo em conta que as praias de Sintra são cada vez mais procuradas”, afirmou.

Para garantir este reforço, a autarquia assinou um protocolo com a Associação de Nadadores-Salvadores, atribuindo um apoio financeiro de 124 mil euros. O objetivo, diz Marco Almeida, é apostar sobretudo na prevenção. “Queremos ter mais respostas no terreno para todos os que nos visitam e, sobretudo, para quem frequenta as praias do concelho”, sublinhou.

A operação inclui, além de uma moto 4 e de uma mota de água, uma pick-up todo-o-terreno equipada com material de salvamento. A viatura terá a bordo um operacional da Proteção Civil e um nadador-salvador, que vão percorrer diariamente a costa sintrense, entre as 10h00 e as 19h00.

A prioridade será garantir apoio não só nas praias concessionadas, mas também nas zonas não vigiadas, onde o risco é maior.

Marco Almeida rejeita a ideia de que as câmaras municipais não estejam atentas às necessidades de segurança durante a época balnear. O autarca garante que Sintra está alinhada com os municípios vizinhos de Cascais e Mafra no reforço dos meios de prevenção e socorro.

O concelho de Sintra tem 22 quilómetros de costa e algumas das praias mais procuradas da região. Para o autarca sintrense, esta iniciativa visa garantir praias mais seguras para residentes e visitantes, assegurando uma resposta mais rápida, eficaz e coordenada a situações de risco.