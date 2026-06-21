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Corridas de aviões voltaram ao Douro. Veja as imagens do Air Invictus
21 jun, 2026 - 11:34 • Redação com Paulo Aragão (fotografia)
Os famosos cones insufláveis ergueram-se no ar e, nove anos depois da última edição da Redbull Air Race, ficaram a flutuar de novo sobre as águas do rio. Momentos depois as máquinas voadoras, conhecidas como F1 dos ares, rasgaram os céus, brindando a assistência, nas duas margens do Douro, com acrobacias áreas e uma condução levada aos limites. Mais de um milhão de pessoas devem assistir ao evento Air Invictus que culmina este domingo em iniciativas espalhadas por Porto, Gaia, Maia, Matosinhos e Espinho.
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