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Incêndio deflagra em prédio devoluto no centro do Porto
21 jun, 2026 - 12:42 • Lusa
Alerta para o fogo foi dado às 12h06 e, "até ao momento", não há feridos a registar.
Um incêndio num prédio devoluto na rua Pedro Hispano, no centro do Porto, está a mobilizar 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.
Segundo aquela fonte, o alerta para o fogo foi dado às 12h06 e "até ao momento" não há feridos a registar.
No local estão 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Porto e dos Bombeiros Voluntários Portuenses, apoiados por quatro viaturas.
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