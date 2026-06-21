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Incêndio em "resort". 21 portugueses estão bem e já foram realojados

21 jun, 2026 - 10:41 • Maria João Costa , Daniela Espírito Santo

Fogo destruiu parte de unidade hoteleira onde se encontravam vários portugueses. Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que está em contacto com estes portugueses, o cônsul honorário está no terreno a acompanhar a situação.

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Os 21 portugueses que foram afetados pelo incêndio que destruiu parte de um hotel na República Dominicana estão bem e foram realojados noutras unidades hoteleiras.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que está em contacto com estes portugueses, o cônsul honorário está no terreno a acompanhar a situação.

Este sábado, o ministro Paulo Rangel indicava que alguns dos cidadãos lusos presentes no local tinham ficado sem documentos e que estavam agora a tratar da documentação para poderem regressar.

Também a embaixada portuguesa no México está a prestar apoio consultar. Alguns dos portugueses visados pelo incêndio poderão regressar a casa na próxima terça-feira.

Anteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha garantido que, apesar de ter acompanhado "com preocupação" o incidente, todos os portugueses que se encontravam no local estão "bem de saúde".

O incêndio, que deflagrou na sexta-feira num "resort" em Bayahibe, na República Dominicana, fez uma vítima mortal: uma cidadã italiana morreu devido a complicações decorrentes do fogo, que destruiu parte do Hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham. De acordo com a agência espanhola EFE, Franchezca Valentino morreu enquanto recebia tratamento num hospital, para onde foi encaminhada devido à inalação de fumo.

Outras dez pessoas tiveram de receber, igualmente, assistência médica. No total, 1690 hóspedes tiveram de ser retirados do local e realojados.

A diplomacia portuguesa já expressou "sentidas condolências à família da vítima mortal, de nacionalidade italiana, e solidariedade para com todos os afetados".

Desconhecem-se, para já, as origens do incêndio, que alastrou de forma muito rápida devido aos telhados de palha utilizados nas áreas comuns daquele "resort", situado num destino turístico muito procurado no verão e numa província onde se inclui, por exemplo, Punta Cana.

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