Incêndio em "resort" na República Dominicana. 21 portugueses estão bem e já foram realojados

Os 21 portugueses que foram afetados pelo incêndio que destruiu parte de um hotel na República Dominicana estão bem e foram realojados noutras unidades hoteleiras.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que está em contacto com estes portugueses, o cônsul honorário está no terreno a acompanhar a situação.

Este sábado, o ministro Paulo Rangel indicava que alguns dos cidadãos lusos presentes no local tinham ficado sem documentos e que estavam agora a tratar da documentação para poderem regressar.

Também a embaixada portuguesa no México está a prestar apoio consultar. Alguns dos portugueses visados pelo incêndio poderão regressar a casa na próxima terça-feira.

Anteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha garantido que, apesar de ter acompanhado "com preocupação" o incidente, todos os portugueses que se encontravam no local estão "bem de saúde".