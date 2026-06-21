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Incêndio rural no distrito de Beja já está em fase de rescaldo

21 jun, 2026 - 23:09 • Lusa

O incêndio deflagrou às 13h18, numa zona de montado, no Monte dos Doutores, e está classificado como ocorrência significativa pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

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O incêndio rural no concelho de Baleizão, no distrito de Beja, que chegou a mobilizar sete meios aéreos, já está em fase de rescaldo, mantendo-se no local mais de 60 operacionais, disse a Proteção Civil.

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Fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil do Baixo-Alentejo disse à Lusa que o incêndio está em fase de rescaldo desde as 22h00 e que no local permanecem 61 operacionais apoiados por 21 veículos.

O incêndio deflagrou às 13h18, numa zona de montado, no Monte dos Doutores, e está classificado como ocorrência significativa pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Fonte da Proteção Civil explicou na altura que não existiam habitações por perto, mas a proximidade de uma praia fluvial exigia cuidado, sublinhando que as pessoas tinham sido colocadas em segurança.

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