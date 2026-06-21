Linha de Cascais. Municípios querem ter palavra na gestão após anúncio de subconcessão

O presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, classifica como "uma excelente notícia" o anúncio do primeiro-ministro de avançar com a subconcessão da Linha de Cascais, defendendo que uma gestão mais próxima dos territórios permitirá melhorar a resposta às necessidades dos passageiros.

"É uma excelente notícia para Cascais, mas é também uma excelente notícia para todos os utilizadores que diariamente têm que utilizar esta linha", afirma o autarca, lembrando que esta era uma solução que os municípios da linha têm vindo a defender há vários meses.

"Fico muito satisfeito por ver acolhida esta solução, que temos vindo a defender e a colocar na agenda pública já há vários meses", acrescenta, em declarações à Renascença.

Gestão mais próxima para melhorar o serviço

Para Nuno Piteira Lopes, a descentralização da gestão poderá traduzir-se em decisões mais rápidas e num serviço mais ajustado à realidade dos passageiros.

"Acredito que uma gestão mais próxima dos territórios vai permitir responder melhor às necessidades dos passageiros, permitir decisões mais rápidas e prestar um serviço mais ajustado à realidade de quem utiliza diariamente esta linha", sustenta.

O autarca defende ainda que a futura gestão da linha deve estar articulada com a estratégia de mobilidade desenvolvida pelo município, recordando que os transportes rodoviários em Cascais já são gratuitos para residentes, estudantes e trabalhadores.

"Aspiramos que a linha do comboio possa também ser gratuita para todos aqueles que tenham de a utilizar. Só nesse dia teremos uma verdadeira mobilidade no concelho de Cascais", afirma.

Municípios e privados podem juntar-se à gestão

Sobre o modelo de gestão, Nuno Piteira Lopes rejeita preconceitos ideológicos e sublinha que o essencial é a qualidade do serviço prestado.

"A gestão mede-se pelos resultados que entrega e não pelo facto de ser gerida pelo Estado, pelo município ou por privados", declara.

O presidente da Câmara admite mesmo que Cascais, Oeiras e Lisboa possam estudar formas de participação conjunta na futura subconcessão.

"Se existirem condições para os três municípios concorrerem em consórcio à gestão da linha, ou para uma parceria entre municípios e privados, devemos analisar essa possibilidade", afirma, defendendo que o objetivo deve ser garantir mais passageiros, maior pontualidade, melhores estações e um serviço mais fiável.