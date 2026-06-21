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- 21 jun, 2026
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Linha de Cascais. Municípios querem ter palavra na gestão após anúncio de subconcessão
21 jun, 2026 - 18:08 • Olímpia Mairos , com José Pedro Frazão
Nuno Piteira Lopes considera que a entrada de uma gestão mais próxima do território pode melhorar a qualidade do serviço e admite a participação dos municípios na futura subconcessão da Linha de Cascais.
O presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, classifica como "uma excelente notícia" o anúncio do primeiro-ministro de avançar com a subconcessão da Linha de Cascais, defendendo que uma gestão mais próxima dos territórios permitirá melhorar a resposta às necessidades dos passageiros.
"É uma excelente notícia para Cascais, mas é também uma excelente notícia para todos os utilizadores que diariamente têm que utilizar esta linha", afirma o autarca, lembrando que esta era uma solução que os municípios da linha têm vindo a defender há vários meses.
"Fico muito satisfeito por ver acolhida esta solução, que temos vindo a defender e a colocar na agenda pública já há vários meses", acrescenta, em declarações à Renascença.
Gestão mais próxima para melhorar o serviço
Para Nuno Piteira Lopes, a descentralização da gestão poderá traduzir-se em decisões mais rápidas e num serviço mais ajustado à realidade dos passageiros.
"Acredito que uma gestão mais próxima dos territórios vai permitir responder melhor às necessidades dos passageiros, permitir decisões mais rápidas e prestar um serviço mais ajustado à realidade de quem utiliza diariamente esta linha", sustenta.
O autarca defende ainda que a futura gestão da linha deve estar articulada com a estratégia de mobilidade desenvolvida pelo município, recordando que os transportes rodoviários em Cascais já são gratuitos para residentes, estudantes e trabalhadores.
"Aspiramos que a linha do comboio possa também ser gratuita para todos aqueles que tenham de a utilizar. Só nesse dia teremos uma verdadeira mobilidade no concelho de Cascais", afirma.
Municípios e privados podem juntar-se à gestão
Sobre o modelo de gestão, Nuno Piteira Lopes rejeita preconceitos ideológicos e sublinha que o essencial é a qualidade do serviço prestado.
"A gestão mede-se pelos resultados que entrega e não pelo facto de ser gerida pelo Estado, pelo município ou por privados", declara.
O presidente da Câmara admite mesmo que Cascais, Oeiras e Lisboa possam estudar formas de participação conjunta na futura subconcessão.
"Se existirem condições para os três municípios concorrerem em consórcio à gestão da linha, ou para uma parceria entre municípios e privados, devemos analisar essa possibilidade", afirma, defendendo que o objetivo deve ser garantir mais passageiros, maior pontualidade, melhores estações e um serviço mais fiável.
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Apesar de reconhecer os investimentos que estão em curso na infraestrutura ferroviária, o autarca considera que a qualidade atual do serviço continua longe do desejável.
"Basta andar nos comboios de Cascais para perceber que a qualidade de serviço entregue todos os dias não é aquela que um município como Cascais quer oferecer aos seus munícipes", critica.
Nestas declarações à Renascença, Nuno Piteira Lopes destaca que o Governo está a concretizar investimentos há muito prometidos, nomeadamente na renovação do sistema energético e na aquisição de novas composições, mas salienta que a subconcessão agora anunciada diz respeito à operação e gestão comercial da linha.
"Estamos a falar da operação da linha e da gestão comercial. O investimento na infraestrutura já está a ser feito pelo Ministério das Infraestruturas", refere.
Cascais, Oeiras e Lisboa alinhados
O autarca revela ainda existir entendimento político entre os três municípios servidos pela linha para acompanharem o processo.
"Existe um alinhamento entre Cascais, Oeiras e Lisboa para estudarmos todas as possibilidades para que estes municípios tenham uma palavra a dizer na gestão e no dia-a-dia da linha", afirma.
O primeiro-ministro anunciou este domingo que o Governo vai avançar com um modelo destinado a melhorar a oferta ferroviária da CP através da entrada de operadores privados em regime de subconcessão, começando precisamente pela Linha de Cascais.
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