Linkin Park no Rock in Rio. "Para mim é um sonho" e a crónica do segundo dia de festival

São 14h30 quando saímos da Renascença rumo à estação de Benfica. Nem 5 minutos a pé e estamos a comprar bilhete para perder por 30 segundos o comboio que nos levaria rumo ao Oriente. Lá esperamos meia hora e um novo comboio chega. Lá dentro, misturam-se adeptos de Cabo Verde, que joga este domingo novo encontro no campeonato do mundo de futebol, e festivaleiros, com vestimentas que não enganam: vão mesmo para a cidade do rock. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Outros 30 minutos e já estamos a ouvir as indicações para entrar nos autocarros da Carris, especialmente indicados para quem quer evitar ir a pé até ao Parque Papa Francisco. “Shuttle Carris – Rock in Rio”, pode ler-se na fronte. À hora a que apanhamos o autocarro tudo flui em condições no ponto determinado para o apanhar. Não há filas, ao contrário do que terá acontecido 24 horas antes, com queixas de participantes pelo tempo de espera a horas de sol ardente. “Reservei na aplicação, mas o meu irmão comprou agora”. Uma situação fraterna, entre dois irmãos que vivem em cidades diferentes, e que ilustra o que terá acontecido com tantos outros familiares e amigos. De diversas partes do país vieram até ao Rock in Rio para ver os artistas que mais gostam. “Linkin Park é a minha banda favorita desde quando tinha 15 anos, não temos o Chester Bennington, mas para mim é um sonho”, respira de alegria um fã mesmo prestes a apanhar a carreira destinada ao festival. Entre os artistas prediletos para esta segunda de quatro datas do festival, um grupo emerge nas preferências. À frente de Kaiser Chiefs ou Cypress Hill, Linkin Park é realmente o nome mais ouvido nas entrevistas. Depois, são perto de 5 minutos até chegar ao destino prometido. “É mais cómodo, mais rápido e não estou stressada”, “É mais fácil ir de transportes, estão sempre a chegar uns atrás dos outros, com este calor ir a pé era puxadinho” ou “Foi boa a experiência, confortável” ouve a Renascença entre as reações pós-caminho e já à entrada, na porta principal, do RIR. Cá dentro, o dia que começou muito quente, com previsões para a capital a puxarem até aos 36 graus (até mais do que no dia anterior), terminou com nuvens ao final da tarde a ajudar a que a casa enchesse com menos queixas da falta de sombras.

Ministra da Cultura quer estatuto do profissional da cultura mais abrangente. “A cultura faz-se dos artistas, mas também dos técnicos, dos produtores, de todos aqueles que contribuem para estes eventos, para que a magia aconteça em cima de um palco”, sublinha Margarida Balseiro Lopes, numa entrevista que acontece na tenda VIP do evento. Até ao final do mês haverá um relatório acerca da revisão do estatuto do profissional da cultura. E a 13 de Julho acontecerá uma sessão pública “para discutirmos de que forma é que o estatuto, que neste momento chega a cerca de dois mil profissionais – e, obviamente, a cultura não tem apenas dois mil profissionais –, como é que nós conseguimos que o estatuto seja mais efetivo, mais simples, menos burocrático e cumpra o objetivo que levou à sua criação, que foi dar melhores condições aos profissionais”. O compromisso com o grupo de trabalho responsável pelo tema é que até ao final de setembro seja feita uma proposta à tutela com uma revisão possível da lei. Noutra vertente, e para garantir que “a Cultura chega mesmo a toda a gente, que é para todos”, a governante estabelece como meta remover todos os obstáculos que impedem “que todos estejamos em igualdade de circunstância”. Ou seja, assegurar que independentemente da dificuldade, qualquer pessoa consiga estar fisicamente nos aparelhos culturais. Atualmente, a lei prevê que entidades públicas sejam obrigadas a dar um bilhete de acompanhante gratuitamente a quem dele precise, mas o mesmo ainda não acontece nos privados. “O meu objetivo é sentar-me com os privados e estudar de que forma é que conseguimos alargar”, sublinhou (referindo que tudo avançará depois de junho, cumprido o primeiro semestre de implementação da medida no setor estatal). Em época de campeonato do mundo de futebol, era incontornável perguntar à ministra também responsável pela pasta do Desporto acerca da prestação da seleção nos Estados Unidos da América. “Tivemos um jogo, vamos ter ainda os próximos dois jogos, na terça-feira e no sábado, portanto estamos naturalmente com expectativa para esses dois jogos”, revelou Balseiro Lopes, avançando ainda que “em princípio” vai estar presente na terceira partida da equipa das quinas – contra a Colômbia, no derradeiro jogo da fase de grupos.