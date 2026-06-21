Marinha garante segurança na navegação em Portugal apesar de 30% do mar ainda estar por mapear

Navega-se em segurança nas águas sob responsabilidade portuguesa. A garantia é dada pela Marinha no Dia Mundial da Hidrografia, numa altura em que Portugal já tem mais de 70% da Zona Económica Exclusiva do continente, da Madeira e dos Açores mapeada.

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O comandante Miguel Cândido explica à Renascença que os portos nacionais e os respetivos acessos estão totalmente cartografados e são alvo de atualizações frequentes, sobretudo nas zonas com maior tráfego marítimo. “Temos já mais de 70% da Zona Económica Exclusiva do continente, da Madeira e dos Açores mapeada. Nestes 70%, temos a totalidade dos portos e dos acessos aos portos mapeados, mas ainda existe uma grande quantidade de mar por mapear”, afirma.

Apesar de cerca de 30% das áreas sob responsabilidade nacional ainda não estarem mapeadas, a Marinha garante que isso não compromete a segurança dos navios. Miguel Cândido sublinha que se trata sobretudo de zonas muito profundas, onde o risco para a navegação é reduzido. “Esse desconhecimento não põe em causa a segurança da navegação, porque são áreas muito profundas”, explica.

Nestas declarações à Renascença, o comandante Miguel Cândido admite que as áreas consideradas mais críticas são os portos e os acessos portuários, como Leixões, Lisboa e Sines, onde o tráfego marítimo é mais significativo. Nestes casos, os levantamentos hidrográficos são feitos com maior frequência, permitindo manter atualizadas as cartas náuticas.

“A navegação é segura e, sempre que surgem dúvidas, são planeados e executados novos levantamentos para atualizar a cartografia náutica em vigor”, garante o comandante.

A hidrografia é, por isso, uma ferramenta essencial para conhecer o fundo do mar e transformar essa informação em cartas náuticas, fundamentais para a segurança dos navios. “Para conhecer qualquer fenómeno ou local, há primeiro que o mapear. Relativamente ao mar, é isso que a hidrografia faz.”, conclui Miguel Cândido.