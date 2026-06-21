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Oito meios aéreos espanhóis combatem incêndio em Vinhais

21 jun, 2026 - 09:55 • Maria João Costa , Daniela Espírito Santo

Fogo está a consumir zona de mato desde a madrugada e já galgou a fronteira. No local estão mais de 60 bombeiros.

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Portugal e Espanha combatem, este domingo, o incêndio que, desde a madrugada deste domingo, está a consumir uma zona de mato em Vinhais, Trás-os-Montes. De acordo com informações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o fogo terá tido início por volta das cinco da manhã em Moimenta e Montouro, Carvalhas. No entretanto, sabe a Renascença, as chamas já lavra, igualmente, em território espanhol.

No local estão 63 bombeiros portugueses, apoiados por nove meios terrestres. Oito meios aéreos disponibilizados por Espanha também se encontram no combate às chamas.

Não há, para já, quaisquer casas em perigo. De acordo com o que apurou a Renascença, e embora não haja muito vento, o calor que se regista no local não está a ajudar os trabalhos, auxiliados, também, por uma máquina de arrasto da Câmara Municipal de Vinhais.

[Notícia atualizada às 10h27 de 21 de Junho de 2026 para acrescentar mais detalhes]

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