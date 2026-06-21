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Porto faz "balanço positivo" do Air Invictus e avaliará impacto nos próximos dias

21 jun, 2026 - 22:16 • Lusa

Pedro Duarte destaca a forte adesão do público ao Air Invictus e a energia vivida nas ruas da cidade. Autarquia vai agora avaliar o impacto económico e o número total de participantes no evento.

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O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, fez este domingo um “balanço positivo” do “fim de semana frutuoso” do Air Invictus, embora a autarquia vá ainda realizar uma avaliação mais rigorosa do impacto do evento na cidade.

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“Numa primeira abordagem, eu diria que é um fim de semana altamente frutuoso para a cidade e com um balanço positivo. É evidente que nós iremos depois proceder a uma avaliação mais rigorosa daquilo que foi o impacto desta iniciativa, desde logo no número de pessoas envolvidas e no impacto económico também para a cidade”, afirmou o autarca à Lusa.

Pedro Duarte, que assistia ao evento na Alfândega do Porto, destacou a “alegria e energia” sentidas nas ruas da cidade, considerando o Air Invictus mais um dos grandes acontecimentos que marcam estes dias no concelho.

Além do festival aéreo, que arrancou na sexta-feira e termina este domingo, o Porto prepara-se para receber o festival literário Babell e as celebrações do São João.

Questionado sobre a possibilidade de uma segunda edição, o presidente da autarquia considerou que ainda é cedo para tomar uma decisão, mas admitiu que a continuidade da iniciativa seria positiva.

“Nós estamos a torcer para que este conceito se solidifique, se sedimente”, afirmou.

Constrangimentos compensados pela adesão do público

O Air Invictus obrigou a vários cortes de trânsito nas zonas ribeirinhas do Porto. Pedro Duarte reconheceu os transtornos causados a residentes e comerciantes, mas salientou a forte adesão do público e a capacidade de adaptação da cidade.

“Nós não podemos ser insensíveis a esse facto, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver a quantidade de pessoas que conseguiu vir até esta zona movendo-se, seja a pé, seja através de bicicletas ou de outros modos suaves de mobilidade, e como facto a cidade continua a funcionar”, realçou.

Para o autarca, estes eventos ajudam também a demonstrar que é possível reduzir a dependência do automóvel.

“Nestes contactos que tive nos últimos minutos, tive duas circunstâncias em que pessoas me disseram que vieram de bicicleta para aqui e que eles próprios estavam surpreendidos como foi interessante terem vindo de bicicleta, porque foi uma experiência nova. Se estes eventos também ajudarem a alterar hábitos nas pessoas, é mais um efeito positivo”, partilhou.

O encerramento da primeira edição do Air Invictus está marcado para as 20h00, com a entrega de troféus aos vencedores do Air Race Showcase, no Cais de Gaia.

Segundo a organização, cerca de 350 mil pessoas passaram pelo evento durante o dia de sábado.

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  • 21 jun, 2026
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