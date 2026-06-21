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Porto faz "balanço positivo" do Air Invictus e avaliará impacto nos próximos dias
21 jun, 2026 - 22:16 • Lusa
Pedro Duarte destaca a forte adesão do público ao Air Invictus e a energia vivida nas ruas da cidade. Autarquia vai agora avaliar o impacto económico e o número total de participantes no evento.
O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, fez este domingo um “balanço positivo” do “fim de semana frutuoso” do Air Invictus, embora a autarquia vá ainda realizar uma avaliação mais rigorosa do impacto do evento na cidade.
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- Noticiário das 22h
- 21 jun, 2026
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