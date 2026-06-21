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Poluição
Praia de Santo Amaro de Oeiras continua com bandeira vermelha
21 jun, 2026 - 10:50 • Maria João Costa
Desde quinta-feira que uma rotura numa conduta está a impedir os veraneantes de entrarem na água.
A Praia de Santo Amaro de Oeiras mantém-se interdita a banhos, este domingo de manhã. Ao que a Renascença apurou junto de fonte da autarquia não há, para já, previsão para reabertura.
Desde quinta-feira que a bandeira vermelha está hasteada na praia, com uma rotura numa conduta a impedir os veraneantes de entrarem na água.
A Agência Portuguesa do Ambiente confirmava na quinta-feira, um "episódio de poluição". Na origem estaria uma conduta da empresa de gestão de resíduos, mas a Tratolixo recusou que a origem da interdição se deva a uma infraestrutura da empresa.
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