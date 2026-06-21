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Santo Tirso. Incêndio em habitação mobiliza 24 bombeiros
21 jun, 2026 - 13:24 • Lusa
No local estão 24 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Vila das Aves e dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, apoiados por oito viaturas.
Um incêndio numa habitação em Rebordões, em Santo Tirso, no Distrito do Porto, está a ser combatido por 24 operacionais, apoiados por oito viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta para o fogo foi dado às 11h12 e não há feridos a registar.
No local estão 24 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Vila das Aves e dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, apoiados por oito viaturas.
A GNR também está no local.
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