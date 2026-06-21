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Um morto e um ferido grave em colisão de motociclos na Foz do Arelho

21 jun, 2026 - 14:56 • Lusa

Vítima mortal é um homem com cerca de 70 anos e o ferido, um homem com cerca de 40 anos, foi helitransportado para Coimbra pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estacionado no helicentro de Viseu.

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Um morto e um ferido grave são o resultado de uma colisão entre dois motociclos registada este domingo, na variante da Estrada Atlântica da Foz do Arelho, no distrito de Leiria, disse a Proteção Civil.

O acidente ocorreu às 11h44, convocando a intervenção dos bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Cruz Vermelha, num total de seis viaturas e 20 operacionais, detalhou à Lusa o oficial do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal é um homem com cerca de 70 anos e o ferido, um homem com cerca de 40 anos, foi helitransportado para Coimbra pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estacionado no helicentro de Viseu.

O acidente obrigou ao corte de trânsito na Estrada Atlântica, mas a circulação já foi entretanto reposta.

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