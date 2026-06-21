Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Veleiro francês encalha no Faial. Tripulante resgatado com sinais de exaustão

21 jun, 2026 - 18:41 • Olímpia Mairos

A embarcação de bandeira francesa encalhou na costa da ilha do Faial durante a madrugada. O único tripulante foi retirado em segurança de uma zona rochosa após várias horas de operação de resgate.

A+ / A-

Um cidadão francês, de 57 anos, foi resgatado na manhã deste domingo pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Horta, depois de o veleiro em que seguia ter encalhado na costa entre o Varadouro e o Morro de Castelo Branco, na ilha do Faial. A vítima apresentava sinais de exaustão e foi transportada para o hospital.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta foi recebido às 4h13 pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Ponta Delgada), que informou as autoridades da existência de um veleiro de bandeira francesa em dificuldades junto à costa do Varadouro.

Na sequência da ocorrência, foram mobilizados elementos da Capitania do Porto da Horta, do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e tripulantes da Estação Salva-vidas da Horta.

Resgate dificultado pelo estado do mar

À chegada ao local, os meios de socorro verificaram que o tripulante já tinha conseguido abandonar a embarcação pelos próprios meios, encontrando-se numa zona rochosa nas proximidades do local do encalhe.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, “devido às condições meteorológicas e de mar que se faziam sentir, a vítima foi resgatada pelas 8h45 pelos tripulantes da Estação Salva-vidas para o porto do Varadouro”.

O homem, de nacionalidade francesa, apresentava sinais de exaustão, tendo sido assistido no local antes de ser transportado pelos Bombeiros Voluntários do Faial para uma unidade hospitalar.

Proprietário terá de remover a embarcação

A Autoridade Marítima adianta ainda que “o proprietário do veleiro foi notificado para apresentar um plano de remoção do mesmo”, após o encalhe da embarcação na costa do Faial.

O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência e está a acompanhar o processo relacionado com o encalhe do veleiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno