- Noticiário das 19h
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Veleiro francês encalha no Faial. Tripulante resgatado com sinais de exaustão
21 jun, 2026 - 18:41 • Olímpia Mairos
A embarcação de bandeira francesa encalhou na costa da ilha do Faial durante a madrugada. O único tripulante foi retirado em segurança de uma zona rochosa após várias horas de operação de resgate.
Um cidadão francês, de 57 anos, foi resgatado na manhã deste domingo pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Horta, depois de o veleiro em que seguia ter encalhado na costa entre o Varadouro e o Morro de Castelo Branco, na ilha do Faial. A vítima apresentava sinais de exaustão e foi transportada para o hospital.
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O alerta foi recebido às 4h13 pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Ponta Delgada), que informou as autoridades da existência de um veleiro de bandeira francesa em dificuldades junto à costa do Varadouro.
Na sequência da ocorrência, foram mobilizados elementos da Capitania do Porto da Horta, do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e tripulantes da Estação Salva-vidas da Horta.
Resgate dificultado pelo estado do mar
À chegada ao local, os meios de socorro verificaram que o tripulante já tinha conseguido abandonar a embarcação pelos próprios meios, encontrando-se numa zona rochosa nas proximidades do local do encalhe.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional, “devido às condições meteorológicas e de mar que se faziam sentir, a vítima foi resgatada pelas 8h45 pelos tripulantes da Estação Salva-vidas para o porto do Varadouro”.
O homem, de nacionalidade francesa, apresentava sinais de exaustão, tendo sido assistido no local antes de ser transportado pelos Bombeiros Voluntários do Faial para uma unidade hospitalar.
Proprietário terá de remover a embarcação
A Autoridade Marítima adianta ainda que “o proprietário do veleiro foi notificado para apresentar um plano de remoção do mesmo”, após o encalhe da embarcação na costa do Faial.
O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência e está a acompanhar o processo relacionado com o encalhe do veleiro.
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