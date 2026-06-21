Veleiro francês encalha no Faial. Tripulante resgatado com sinais de exaustão

Um cidadão francês, de 57 anos, foi resgatado na manhã deste domingo pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Horta, depois de o veleiro em que seguia ter encalhado na costa entre o Varadouro e o Morro de Castelo Branco, na ilha do Faial. A vítima apresentava sinais de exaustão e foi transportada para o hospital.

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O alerta foi recebido às 4h13 pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Ponta Delgada), que informou as autoridades da existência de um veleiro de bandeira francesa em dificuldades junto à costa do Varadouro.

Na sequência da ocorrência, foram mobilizados elementos da Capitania do Porto da Horta, do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e tripulantes da Estação Salva-vidas da Horta.

Resgate dificultado pelo estado do mar

À chegada ao local, os meios de socorro verificaram que o tripulante já tinha conseguido abandonar a embarcação pelos próprios meios, encontrando-se numa zona rochosa nas proximidades do local do encalhe.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, “devido às condições meteorológicas e de mar que se faziam sentir, a vítima foi resgatada pelas 8h45 pelos tripulantes da Estação Salva-vidas para o porto do Varadouro”.

O homem, de nacionalidade francesa, apresentava sinais de exaustão, tendo sido assistido no local antes de ser transportado pelos Bombeiros Voluntários do Faial para uma unidade hospitalar.

Proprietário terá de remover a embarcação

A Autoridade Marítima adianta ainda que “o proprietário do veleiro foi notificado para apresentar um plano de remoção do mesmo”, após o encalhe da embarcação na costa do Faial.

O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência e está a acompanhar o processo relacionado com o encalhe do veleiro.