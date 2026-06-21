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Violência doméstica. Pai e filha de 4 anos morrem após queda de oitavo andar

21 jun, 2026 - 10:59 • Maria João Costa , Daniela Espírito Santo , Carla Fino com Lusa

É a segunda criança a morrer no espaço de uma semana em contexto de violência doméstica: menor de quatro anos morreu depois de o pai se ter atirado com ela ao colo do oitavo andar de um prédio em Santarém.

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É a segunda criança a morrer no espaço de uma semana em contexto de violência doméstica: uma menor de quatro anos morreu, este domingo, depois de o pai, de 33 anos e com antecedentes de violência doméstica, se ter atirado com ela ao colo do oitavo andar de um prédio em Santarém.

Segundo confirmou à Renascença fonte da Direção Nacional da PSP, o pai, de nacionalidade indiana, já teria um processo em seu nome. A filha é de nacionalidade portuguesa. O óbito de ambos foi declarado no local.

No terreno está uma equipa de psicólogos do INEM a prestar apoio à mãe da criança.

A Polícia Judiciária já está a investigar o caso. O alerta foi dado pelas 03h00 desta madrugada, altura em que foi acionada a PSP. De acordo com testemunhos recolhidos pelas autoridades e citados pela Agência Lusa, terá havido "uma discussão" e, de seguida, "o adulto terá saltado da janela do oitavo andar onde vivia com a filha". Ambos morreram "após a queda".

Trata-se do segundo caso de um menor a morrer em contexto de violência doméstica esta semana, em Portugal, depois de, na passada quarta-feira, outra menor ter sido encontrada sem vida em Valpaços. A madrasta acabou detida. Ao todo, são já quatro as crianças mortas desde o início do ano, em Portugal, em contexto de violência doméstica.

[Notícia atualizada às 12h17 para acrescentar mais pormenores facultados à Renascença por fonte da Direção Nacional da PSP]

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